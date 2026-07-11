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Lepa Brena podelila je sa pratiocima kadrove sa odmora i pokazala da za uživanje ne mora uvek da bira luksuz. Umesto jahte, pevačica je ovog puta uživala u vožnji manjim čamcem i opuštenoj atmosferi.

Da na putovanju nije sama otkrila je Mirjana Antonović, koja je na svom Fejsbuk profilu objavila njihovu zajedničku fotografiju. Tako je postalo jasno da Brena odmor provodi u društvu nekadašnje partnerke Miroslava Ilića.

Foto: Preant Screen

- Brena i ja šetamo kraj mora kod mene u Čalstonu - napisala je kratko.

Velika balkanska zvezda, prethodno je oduševila fanove podelivši fotografiju na kojoj nasmejana plovi prelepim plavim morem, a iza nje se pruža zapanjujući pogled na kristalno čisto more, usidrene luksuzne jedrenjake i slikoviti primorski gradić.

Za ovu letnju avanturu, Brena je odabrala ležerno, ali veoma šik izdanje. Ponela je svetloplavu košulju dugih rukava sa interesantnim crnim dezenom, koju je upotpunila velikim, elegantnim šeširom i masivnim crnim naočarima za sunce. Njen prepoznatljiv široki osmeh i jarkocrveni nokti svedoče o tome koliko joj prija morska idila.

Iako bi se u ovakvom rajskom okruženju očekivalo da se opušta uz neki osvežavajući letnji koktel, pevačica u krilu drži samo svoj mobilni telefon, potpuno prepuštena čarima vožnje.

Narušen odnos sa Lepom Lukić

1/7 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

I dok Brena blista u opuštenoj atmosferi i šarenim letnjim kompletima, situacija na domaćoj estradi nije toliko mirna.

Čuvena pevačica Lepa Lukić javno je progovorila o odnosu sa Lepom Brenom, ističući da ju je koleginica povredila. Lepa Lukić je bila veoma jasna u svom stavu i otkrila razlog svog nezadovoljstva, upoređujući Brenin postupak sa poštovanjem koje joj je ukazala Dragana Mirković.

Foto: Damir Dervišagić

- Zvala sam Lepu Brenu da mi bude gost na koncertu u Sava Centru, ali mi se nije javila!Dragana Mirković je došla kod mene iz poštovanja. Sa Brenom sam imala oko 30 zajedničkih nastupa, ali me više ne zanima kao osoba u mom životu. Brena mi se nije javila i to je sve.