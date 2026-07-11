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Nakon odluke da se razvede od kolege Marka Gačića, pevačica Goga Gačić spakovala je kofere i sa ćerkom i sinom otputovala na more, kako bi se odmorila i uživala u letnjim danima. Na putovanju im se pridružio i njen otac, što je pevačica podelila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Goga Gačić
Foto: Instagram

Na svom Instagram profilu Goga je objavila emotivne porodične fotografije sa letovanja. Pozirajući sa decom i ocem, uputila mu je dirljivu poruku koja je raznežila njene pratioce.

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Foto: Preent Screen

- Četiri generacije ljubavi, jedan pogled na more i bezbroj uspomena. Moj tata (najbolji deka), moja deca i ja – najlepše bogatstvo koje život može da podari. Neka ovakvi trenuci traju zauvek. Volim vas - napisala je pevačica.

Goga o Marku i njegovoj ljubavnici

Goga Gačić Foto: Instagram, Kurir

Podsetimo, Goga je nedavno u iskrenom i emotivnom intervjuu za "Blic" govorila o odnosu sa Markom sa kojim je i dalje zvanično u braku.

- Jeste. Mi smo seli, kao dvoje odraslih ljudi, rešili to sporazumno, tako da samo se još čeka sudska presuda kroz par meseci, i to je to, ovo ostalo je sve, da kažem, rešeno između nas dvoje. Rešeno je i pitanje alimentacije - otkrila nam je ona, a onda je dodala da su Marko i ona u kontaktu samo oko dece.

- Naravno, zbog dece moramo biti u kontaktu i to je apsolutno normalna stvar, normalan tok, ne sada, nego zauvek, jednostavno je tako, moramo da se čujemo i dogovaramo oko klinaca, ali to je sve - istakla je ona i dodala da bivši muž redovno viđa i zove decu.

- Da, da. Mislim da to je prosto negde i normalno, jer imate decu, to će uvek da vas vezuje. I slava Bogu za tu decu, a ostalo kako god - poručila je pevačica.

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Goga Gačić peva Nikoli Jokiću Izvor: Instagram/goga_gacic_