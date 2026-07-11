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Komemoracija povodom smrti poznatog pevača Andrije Bajića održana je u MTS dvorani, a nakon ovog događaja pažnju javnosti privuklo je oglašavanje pevačice i bivše rijaliti učesnice Vesne Rivas.

Foto: Kurir Televizija

Ona se od svog prijatelja i kolege oprostila putem Instagrama, ali je tom prilikom otkrila i do sada nepoznate detalje iz njegovog privatnog života. Rivasova je govorila o teškim trenucima kroz koje prolazi njegova udovica Mala Cana, ali i o ženi zbog koje je, kako tvrdi, Bajić svojevremeno mnogo patio.

Vesna je istakla da je danima bila u šoku zbog gubitka velikog prijatelja, a prisetila se njegovog vedrog duha, zajedničkih emisija i brojnih anegdota koje su zauvek ostale u njenom sećanju. Tom prilikom uputila mu je emotivne reči oproštaja.

- Anđeli s tobom Legendo. Dva dana sam prosto nema, od spoznaje da te nema. Mislila sam da ćeš jedino ti živeti večno sa dušom dečaka, širokog osmeha, neumornog i večito željenog pesme i druženja. Bogatstvo duha je bilo poznavati te. Bio si mi jedan od najdražih i najčešćih gostiju moje etno emisije, svih 7 godina. More pesama otpevao, more priča i anegdota ispričao narodu kroz naše Prelo i kod mene na Prelu otpevao svoj rad, pesmu, na engleskom Pogledaj de mala moja koju sam ja kasnije non stop pevala u rijalitiju, i naučila i druge englesku verziju koju si ti stvorio za našu decu u dijaspori, tačnije Londonu - napisala je Vesna Rivas, ali se tu nije zaustavila.

Ćerke mu branile sreću sa Slađom

1/8 Vidi galeriju Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

Pevačica tvrdi da su Bajićevoj patnji u prošlosti kumovale upravo njegove ćerke, koje nikada nisu želele da prihvate vezu sa izvesnom Slađom, zbog čega do braka na kraju nije ni došlo.

- Upoznala sam te lično i privatno, van TV i emisija, družili smo se dok si bio u ljubavi sa Slađom i bila svedok tvoje patnje kada je otišla jer nije mogla da se izbori sa ne prihvatanjem tvojih ćerki vaše veze i braka, do koga nikad i nije došlo iz tih razloga. Patio si baš, baš - dodala je ona.

"Mala Cana sada preživljava linč"

1/5 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih trenutaka Foto: Kurir

Nakon bolnog raskida sa Slađom, u Andrijinom životu se pojavila pevačica Mala Cana, koja mu je, prema rečima Rivasove, bila istinski spas i pokretačka snaga.

- A onda se pojavila Cana kao tvoje svetlo na kraju tunela. Bila ti je prava družbenica, saputnica i pokretač. I hvala joj na tome. Ali evo i ona sada preživljava nažalost linč, vređanja i ponižavanja. Tužno i žalosno kakav smo to narod postali. I sve to od onih koji vas nisu ni poznavali, i naravno tvojih ćerki. Ali, sve će to proći ali ti ćeš večno živeti u našim srcima, nas koji smo puno od tebe naučili. Ljudska enciklopedijo... Ljudino... - završila je Vesna u svom izlaganju na svom Instagram nalogu uz zajedničku fotografiju sa pokojnim Andrijom Bajićem, koji će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana, a tačno vreme će biti objavljeno ovih dana.