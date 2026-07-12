Slušaj vest

Ljubavna priča pevačice Svetlane Bajić, poznatije kao Mala Cana, i pokojnog Andrije Bajića od samog početka izazivala je veliku pažnju javnosti zbog starosne razlike, koja je iznosila čak 41 godinu.

Dok su mnogi njihovu vezu komentarisali i osporavali, prema tvrdnjama pevačice, njena porodica nikada nije imala ništa protiv njihove ljubavi. Naprotiv, kako kaže, Andrija je među njenim najbližima bio prihvaćen kao član porodice.Posebno kod majke Jagode Stošić.

Imao je mir u Caninoj porodici

Da su odnosi bili više nego srdačni, svedoče i fotografije koje se mogu videti na Fejsbuk profilu majke Male Cane. Na objavljenim slikama zabeleženi su zajednički porodični trenuci, okupljanja i praznici, a Jagoda je u opisima objava Andriju oslovljavala kao "zeta". Na fotografijama se vidi da je rado provodila vreme sa ćerkom i njenim partnerom, a objave odaju utisak međusobnog poštovanja i bliskosti.

Ovim povodom pozvali smo Malu Canu, koja nam je potvrdila da je odnos Andrije i njene porodice zaista bio topao i pun uvažavanja.

- Andrija je uživao i uvek rado odlazio kod moje familije i kod moje tetka Jelice u Šušaru. Ja sam uticala na njega, toliko sam se trudila da održim njega i s decom, ali nisam uspela. Moja majka ga je cenila i poštovala. Imali su lep i korektan odnos. Uvek bi ga dočekala, ispričala se s njim i poštovali su se kao niko - kaže Mala Cana.

Ljubav beskrajna

1/5 Vidi galeriju Nezaboravni trenuci Foto: Kurir

Pevačica ističe da joj je upravo zbog toga posebno teško palo što, kako tvrdi, sa Andrijinom decom nije uspela da izgradi sličan odnos.

- Žao mi je što takav odnos njegova deca nisu imala sa mnom. Zato me je zabolelo što su se te slike stavile, a sad mi je Andrija s neba svedok šta sam sve činila. Trudila sam se da svaki Uskrs, praznik, on provede sa svojima. Imam poruke kad nam njegova ćerka nije dala da slavimo krsnu slavu. Kukao je na sav glas zbog toga. Ja sam spremila pasulj, jer je posno, ali džabe, oni su pravili dramu. Te njegove suze i bol pamtim - priča Cana.

Njene tvrdnje o podršci porodice dodatno potkrepljuju fotografije sa društvenih mreža, na kojima se može videti da je Jagoda Stošić rado delila zajedničke uspomene sa ćerkom i Andrijom. Na osnovu objava može se zaključiti da razlika u godinama nikada nije predstavljala prepreku da ga prihvati kao člana porodice, niti je skrivala da ga poštuje i smatra svojim zetom.

"Dobile su sve sem vikendice"

Majka Male Cane se oglasila na Fejsbuku i podržala svoju ćerku, koja je u lošim odnosima sa ćerkama Andrije Bajića.

- Žalosno je! Svi smo mi, naša generacija je rasla uz Braću Bajić i pamtićemo ga svi. Bili su legende narodne muzike i pesme tj stvaraoci , kakav je bio njegov privatni život tj sa mojom ćerkom Malom Canom to je njegov problem. Ali džaba! Upropastiše ga ćerke i obrukaše na samom kraju njegovog života. Biju mi ćerku koja ga je pazila i negovala ko malo dete, lečila, vodala po lekarima, a njih ni od korova, setile se oca kad mu je bio kraj. Dobile su sve sem vikendice, pa ja mislim da je Cana i to zaslužila i više od toga, ali ni to nije bitno. Obrukaše svog oca ko da je poslednja zakrpa, mogu da se sprdaju svi, ali Andrija Bajić je ostao legenda narodne muzike, a moja Cana ima pravo da ožali svog supruga kako valja, ljudski. On je bio naš zet, mi smo ga svi prihvatili, čest gost je bio u našoj kući sa mojom ćerkom. Mojoj Cani, kao njegovim poštovaocima, rodbini, kolegama moje iskreno saučesće. Počivaj u miru, Andrija i neka te čuvaju Andjeli i pozdravi mi mog Đordđa, dočekaće te tamo u nebesko carstvo jer i on je bio u svoje vreme kafanski boem. Laka vam bila zemlja i počivajte u miru - napisala je Jagoda na Fejsbuku ispod vesti o smrti Andrije Bajića.

Ćerke se ne oglašavaju

Podsetimo, odnos između Male Cane i Andrijine porodice poslednjih dana našao se u centru pažnje javnosti nakon njegove smrti. Pevačica je u više navrata govorila da je do poslednjeg dana brinula o Andriji i da je želela da očuva njegove odnose sa decom, ali da u tome nije uspela.

Inače, redakcija je pokušala da stupi u kontakt i sa Andrijinim ćerkama kako bismo čuli i njihovu stranu priče. Obratili smo im se na više načina, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Takođe, ni na komemoraciji održanoj 10. jula nisu davale izjave niti su komunicirale sa predstavnicima medija. Zbog toga njihove stavove o navodima Male Cane u ovom trenutku nismo bili u mogućnosti da prenesemo.