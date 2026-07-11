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Ana Nikolić svojevremeno je vodila veliku borbu sa viškom kilograma, a nakon trudnoće uspela je da napravi neverovatnu transformaciju i izgubi čak 50 kilograma.

Pevačica je uspela da povrati devojačku kilažu, a svojevremeno je otvoreno govorila o promenama koje je uvela u svakodnevni život i otkrila kako je izgledao njen jelovnik.

– Moja tajna kako sam smršala. Nešto najbitnije je unos tečnosti. Imam svoju jutarnju rutinu. Čim ustanem pijem dve čase vode. Nekad sa limunom, a nekad bez. Posle toga sledi moj doručak, često je to jaje na oko uz paradajz ili neko drugo povrće. Nekad možda i samo sveža salata ili pahuljice. Za vreme ručka jedem belo meso ili ribu sa barenim povrćem. Izbacila sam ugljene hidrate (belo bršno), držim se unosa kalorija od 1000kcal do 1200kcal. Slatkiša sam se odrekla skroz – ispričala je tada Ana Nikolić.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Printscrean, Instagram

Pevačica je istakla da je za gubitak kilograma, osim promene ishrane, veoma važna i čvrsta odluka, kao i istrajnost tokom prvih nedelja.

– Ako mi bas padne šećer onda pojedem kašiku nutele i zamislim da sam pojela sve. Skidanje viška kilograma je stvar psihe. Čovek mora čvrsto da odluči da nešto želi da promeni i samim tim će uspeti. Prvih mesec dana je teško, ali navikneš se. Uz pomoć tableta za mršavljenje nisam osećala glad i nisam imala potrebu da večeram. Ako ogladnim u kasne sate pojedem nešto od povrća. Šargarepa, krastavac ili samo zelenu salatu. Što manje slano to bolje. Pijem 2-3l vode dnevno. Nekad i 4 – dodala je Ana Nikolić.

Ovako je izgledao jelovnik Ane Nikolić

Za doručak je birala dva jajeta na oko uz paradajz, jogurt sa pahuljicama, voće i orašaste plodove, dok su se na njenom meniju nalazile i kajsije ili trešnje sa jogurtom.

Za ručak je jela supu od brokolija, pržene paprike sa rižom, losos sa spanaćem, pečurke sa lukom i belo meso, kao i zelenu salatu sa tunjevinom ili škampima i zelje sa ribom.

Večera je bila znatno laganija, pa je uglavnom birala jogurt ili voće.