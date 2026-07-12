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Leto je uveliko traje, a poznate ličnosti slobodne dane koriste kako bi pobegle od poslovnih obaveza i visokih temperatura.

Omiljene destinacije pronašle su na primorju odakle gotovo svakodnevno dele fotografije i snimke sa svojim pratiocima na društvenim mrežama. U prvom planu našli su se sunce, more, opuštanje, ali i letnja modna izdanja koja nisu prošla nezapaženo.

Vreme za letnje izazove

Među onima koje su privukle pažnju svakodnevnim fotografijama sa plaže svakako su pevačice Katarina Grujić, Milica Jokić, Nataša Bekvalac i Indi Aradinović. Svaka od njih na svoj način pokazala je kako provodi letnje dane, a fotografije u kupaćim kostimima izazvale su veliki broj reakcija, lajkova i komentara njihovih pratilaca.

Grujićka je sa odmora podelila nekoliko fotografija na kojima pozira pored bazena i na plaži. Za ovu priliku odabrala je elegantan kupaći kostim koji je istakao njenu vitku figuru, dok je letnji stajling upotpunila sunčanim naočarima i svedenim modnim detaljima. Njeni pratioci nisu štedeli komplimente, pa su se ispod objava nizali komentari u kojima su joj poručivali da izgleda "nikad bolje" i da "blista".

Ni Milica nije propustila priliku da sa fanovima podeli delić atmosfere sa letovanja. Mlada pevačica objavila je fotografije nastale na plaži, gde je pozirala u kupaćem kostimu uz more i kristalno plavu vodu. Uz osmeh i opušteno izdanje pokazala je da joj odmor i te kako prija, a objave su za kratko vreme prikupile veliki broj pozitivnih reakcija.

1/5 Vidi galeriju Pevačice uživaju na moru Foto: Instagram

Kada je reč o Nataši, poznato je da njene fotografije gotovo uvek privuku veliku pažnju javnosti. Tako je bilo i ovog puta. Pevačica je pozirala iz hotela gde je odsela, a pored mora, te je njeno izdanje izazvalo je brojne komentare pratilaca koji su isticali da izgleda odlično i da neguje prepoznatljiv stil po kojem je godinama poznata.

Svaka uživa na svoj način

Ni Indi nije ostala po strani kada je u pitanju deljenje letnjih trenutaka. Pevačica je sa pratiocima podelila fotografije sa odmora na kojima uživa u morskim čarima, sunčanju i kupanju. U kupaćem kostimu pozirala je na plaži, a njena objava brzo je privukla pažnju korisnika društvenih mreža, koji su joj u komentarima uputili brojne komplimente na račun izgleda.

Poznato je da estradne zvezde tokom letnjih meseci imaju nešto manje poslovnih obaveza nego u ostatku godine, pa slobodno vreme koriste za putovanja i odmor. Društvene mreže u tom periodu postaju svojevrsni dnevnik njihovih letnjih avantura, a pratioci imaju priliku da zavire u destinacije koje su odabrale, modne kombinacije koje nose i trenutke opuštanja daleko od reflektora. Iako svaka od njih bira drugačiji stil i destinaciju za odmor, zajedničko im je to što su svojim objavama pokazale da uživaju u letnjim danima, suncu i moru.