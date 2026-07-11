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Iako je godinama bila izložena brojnim komentarima zbog ljubavi sa Andrijom Bajićem, pevačica Svetlana Bajić, poznatija kao Mala Cana, kaže da je blo i onih koji su njihovu vezu iskreno podržavali.

Među njima je, kako tvrdi, bio i pokojni pevač Bora Drljača, koji je dobro poznavao njihov odnos i nikada nije krio koliko poštuje ljubav koju su gradili. Cana se sada prisetila jednog emotivnog događaja sa zajedničkog putovanja, kada ju je Borina reakcija potpuno zatekla.

Sećanja ne blede

-Što se Bore Drljače tiče, jednom sam se vraćala sa njim iz Bosne i Hercegovine. Bili smo na televizijskom gostovanju i promovisali naš zajednički duet. Na jednoj tezgi od stare bake kupila sam jabuke, kruške i grožđe. Nisam gledala cenu jer sam uzela voće koje je moj Andrija obožavao da jede. Stali smo i kod nekih ljudi koji imaju mangulice. Kupila sam mu slaninu, čvarke... Tada je Andrija još smeo da jede slano. Bora ništa za sebe nije hteo da kupi, ali je pažljivo gledao kako sam birala sve za svog supruga. Moj Andrija je voleo kobasice i domaću hranu. Sve sam kupila i, znate, pred Beograd Bora se zaplakao kao dete-seća se Cana.

Bili su simbol ljubavi za neke kolege

1/6 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih uspomena Foto: Printscreen, Printscrean

Ona nastvalja priču u istom tonu:

-Nisam znala šta se dešava čoveku, zašto odjednom plače. Mislila sam da mu je pozlilo. Verujte da je jecao, suze su mu lile niz lice. Kaže mi: "Cano moja, gledam te... Ti si sve kupila, pune kese nosiš da mu odneseš kući, a mene nema ko da dočeka. Ulazim u praznu kuću."Ja sam mu u tom bolu ponudila da uzme nešto voća i slanine, ali nije hteo. Njemu je bio važan taj gest. Rekao mi je koliki je Andrija srećnik, koliko ga volim i koliko brinem o njemu. Bora je znao za nas godinama i nikada nije uputio nijednu lošu reč. Naprotiv, uvek me je branio. Znao je da je naša ljubav bila iskrena. Voleo je i kako spremam hranu. Kada njegove ćerke nisu bile kod kuće, ja sam mu često kuvala. Jednom sam tako dočekala i Radeta Jorovića. Obarila sam jaja i spremila meze. Čovek se oduševio i rekao da ga niko nikada nije tako dočekao - ispričala je Mala Cana.