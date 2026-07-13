Slušaj vest

Nekadašnja rijaliti učesnica i višestruka šampionka u bodi bildingu, Ljuba Pantović, uhvaćena je u jednom poznatom restoranu sa misterioznim muškarcem.

Ekipa Kurira uslikala je njih dvoje dok su sedeli jedno pored drugog u opuštenoj atmosferi. U restoran su ušetali gotovo neprimetno, a kada su se smestili, odvojeni od ostalih gostiju, razgovarali su tiho, kao da su želeli da izbegnu znatiželjne poglede.

1/5 Vidi galeriju Ljuba Pantović iza sebe ima buran život, a naša ekipa ju je sada uhvatila kako uživa u toplom letnjem danu Foto: Kurir

Identitet muškarca nije poznat našoj redakciji, te ne možemo sa sigurnošću tvrditi da li je reč o poslovnom ili romantičnom sastanku. Međutim, njegova ruka bila je ležerno prebačena preko naslona, tako da je sve vreme bio blizu Ljube. Sudeći po fotografijama, ništa drugo ih nije zanimalo, s obzirom na to da su sve vreme pomno gledali jedno u drugo.

Na stolu ispred njih nalazilo se piće i posluženje, a ona i njen sagovornik su se ponašali sasvim kulturno, kao sav normalan svet, bez nametljive razmene nežnosti.

Ljuba je za ovu priliku ponela patike na visoku platformu koje su istakle njene duge izvajane noge. Crni rajf na glavi je uplarila sa odevnom kombinacijom koja je bila pretežno tamna. Njen pratilac na ovom ručku se uskladio sa Ljubom, te poneo slične boje na sebi.

Proživela pakao sa bivšim mužem

Podsetimo, privatni život ove poznate sportiskinje je bio prilično buran, a to je bilo propraćeno odnosom sa bivšim mužem Karađorđem Subotićem o kom je Ljuba otvoreno govorila. Karađorđe je jedno vreme proveo u zatvoru, a njih dvoje imaju ćerku Aleksandru Subotić koju je Ljuba rodila kada je imala 17 godina.

- Napustila Karađorđa kada me je gurnuo niz stepenice sa decom u rukama, da padnem da polomim vrat... Nikad se nisam vratila i nikada više nikakav kompromis nije mogao da postoji. Ti si mene gurnuo sa decom, niz stepenice... - rekla je Ljuba svojevremeno u "Šok toku".

Nudili joj novac za intimne odnose: Za 5.000 ne ustajem iz kreveta

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

Inače, Ljuba je javno govorila o tome da je čak šest puta išla pod nož kako bi operisala grudi, ali je pričala i o nepristojnim ponudama koje je dobijala.

-Šest puta sam operisala grudi i konačno sam zadovoljna. Koštalo me je 25.000 evra, ali ne žalim. Operacije sam sama finansirala jer ne dozvoljavam da mi iko išta plaća. Ne bih podnela da neko ide okolo i priča da mi je kupio grudi - ispričala je ona svojevremeno za Infrmer, pa otkrila nešto više o nepristojnim ponudama.

-Nude mi i pare za intimne odnose, i to po nekoliko hiljada evra. Ja se sa takvima sprdam, pa odgovorim: 'Alo, bre, klošaru, pa neću ja za 5.000 evra ni da ustajem iz kreveta, a on poveća cifru na 7.000, pa na 10.000 evra. Jedan muškarac mi je napisao 'Sram da te bude, tebi je to malo pare?!'. Eto, tako leče komplekse, misle da sve mogu da kupe. Dođe mi da napišem 'Kupi mi kuću u centru Beograda i tvoja sam'. Tada bih dobila blagoslov i od roditelja i od prijatelja! Naravno, šalim se - zaključila je Ljuba tada.