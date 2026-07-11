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Naš pevač Ljuba Perućica progovorio je u emisiji "Magazin In" o nemilom događaju kom je prisustvovao na jednom od svojih nastupa, a koji se dogodio na jednoj svadbi.

- "Pevač umalo nastradao na svadbi: Izbila tuča kakvu niko do tada nije video, letele pesnice, čaše, flaše" - glasio je naslov koji je pročitala novinarka.

1/8 Vidi galeriju Ljuba Perućica Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen, Printskrin/Instagram

- Desilo se da su ljudi na svoju svadbu pozvali navijače i stavili ih na istu terasu, podelili ih s dva metra između njih. Ja ne smem da objasnim šta sam ja gledao, ma kakvi, gore od pozorišta, tako da, vrlo brzo smo svi pobegli napolje... - rekao je Ljuba.

"Odustali smo od trećeg deteta, dvoje je dosta"

- Odustali smo od trećeg deteta, dvoje dece je dosta. Ne znamo koga prvo da sredimo, kome prvo da promenimo pelene... Sakrila sam kilograme u ovoj haljini! Imamo ženu Vesnu koja nam pomaže - iskrena je Kaća.

- Dok nemaš decu možeš sve da stigneš. Bili smo posvećeni maksimalno jedno drugom. Sad sa decom, kad ima prave ljubavi, ipak sve dođe na svoje. Budeš ljut na ceo svet, ali prođe, nađe se način, znaš šta tvom partneru prija. Ja menjam pelene, ja obožavam decu, ništa mi nikad nije bilo strano, ništa mi nije teško, da se vade sline, sve... - istakao je Ljuba u izjavi za medije, među kojima se našla i naša ekipa, pre dva meseca, kada su proslavljali prvi rođendan ćerke Katje.

O lošim komentarima na račun njegove supruge

1/13 Vidi galeriju Ljuba Perućica, supruga Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Podestimo, Perućica se nedavno osvrnuo i na loše komentare koje prate njegovu suprugu Katarinu.

- Komentarišu nju zato što bi sve to oni voleli da budu. Moja Kaća je vrlo jaka i samostalna žena. Ona je jedan car, moja okolina mnogo voli Kaću. Ona se prva popne na sto, voli da putuje, voli da popije, da proslavi, voli da pomogne. Prvo gotive nju, pa mene. Jesam tradicionalan na neki način, ali sa druge strane volim da mi žena izgleda dobro i atraktivno, da se ona dobro oseća u svojoj koži. Nekada je i forsiram da skrati suknju, na primer. Slavili smo njen rođendan nedavno, oduševljen sam bio kad sam je video, kako izgleda kao bomba. Ja nemam taj problem, bitno mi je da je ona srećna i da se oseća dobro. Mi se stvarno volimo - govorio je pevač.