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Ljubavni trougao u rijalitiju "Zadruga 9 Elita" ne prestaje da šokira javnost, a ovoga puta u centru skandala našla se porodica Asmina Durdžića koja je rešila da javno i bez dlake na jeziku progovori o Maji Marinković i Staniji Dobrojević. Nakon žestokih uvreda, Asminovi roditelji otvorili su dušu i otkrili šta misle o drami između svog sina i starlete.

- Asmin je žustro vređao Majinog oca, a Maja se drznula za vas svašta da kaže. Kako vi kao porodica gledate na sve to? - govorila je voditeljka, a onda je usledio odgovor.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Što se tiče te raspave taj dan što je bila, to nije lepo ni što je on vređao oca, ali je ona mnogo teže reči izgovorila. Ono što je ona izgovorila ja ne znam da li ima nešto gore i teže od toga što je izgovorila. Mi smo to čuli od Aneli, ona je ponovila, ali Aneli nije takve reči izgovorila. Ja to nikad neću da oprostim, a ni da pređem preko toga. Ja ne mogu da određujem sa kim će on da bude i da li će biti sa njom, a ako on misli da će biti želim mu svu sreću. Ja nju neću da vređam, ali preko toga ne mogu da pređem i neću - govorila je Melvida za Red TV.

Meldiva i Mustafa prokomentarisali su i osmeh koji je Asmin uputio Staniji:

- Jako pozitivno, zašto se ne bi osmehnuo devojci koju je voleo? - rekao je Mustafa.

- To je bio najlepši prizor u "Eliti" koji smo mogli da vidimo - dodala je Melvida.

Mevlida o Maji Marinković

Meldiva i Mustafa prokomentarisali su i osmeh koji je Asmin uputio Staniji:

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Jako pozitivno, zašto se ne bi osmehnuo devojci koju je voleo? - rekao je Mustafa.

- To je bio najlepši prizor u "Eliti" koji smo mogli da vidimo - dodala je Melvida.

- Mislim da nisu jedno za drugo psihički, da me niko ne shvati pogrešno. On jeste osoba koja viče, ume da podigne ton, ali ne ide dalje od toga. Kada se svađaju, ona se njemu unosi u svađu, a on je sklanja od sebe tada. Bilo bi strašno da on prema njoj pređe granicu - dodao je Mustafa.