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Milica Pavlović i Džejla Ramović nedavno su se srele na koncertu Adija Šošeta u Beogradu, gde su zajedno uživale u provodu. Do sada malo ko je znao da su Milica i Džejla nove drugarice na estradi, a novinari su juče sreli Milicu na aerodromu, pa su je između ostalog pitali i da li je prilikom druženja sa mlađom koleginicom saznala da li je sa Jakovom Jozinovićem.

- Uvek kada sam srela Džejlu ona blista, sija...da, deluje zaljubljeno, ali je nikada nisam pitala da li je i u koga zaljubljena i šta se dešava vi znate da sam ja osoba koja privatni život čuva za sebe tako da ne pitam takve stvari, pa sad ako mi kažu - kažu, ali to držim za sebe - rekla je Milica za Telegraf.rs

Priznala nam je i da li priželjkuje nekog muškarca kao iz spota za pesmu "Caka":

- Ja prizivam da mi se desi sve to iz teksta za pesmu "Caka", to je lepa ženska fantazija, zašto da ne...da, priželjkujem gospodina savršenog, da je dobar čovek i duhovit ostalo lako ćemo.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović i Džejla Ramović na koncertu Adija Šošea Foto: Ilija Ilić

Album "Caka" preko 20 miliona

Nakon uspešne promocije albuma "Caka" i prvih nastupa na kojima je pred publikom izvela nove pesme, pevačica je sumirala prve utiske i otkrila kako je publika prihvatila njen novi muzički projekat.

Milica nije krila zadovoljstvo reakcijama koje svakodnevno stižu, istakavši da su joj komentari publike najveća potvrda da je uloženi trud imao smisla. Kako je istakla, posebno joj znači što su slušaoci već prihvatili nove pesme i što ih pevaju na nastupima.

- Drago mi je da vas vidim sletela sam iz Zadra, čim krene letnja sezona to hrvatsko i crnogorsko primorje prelazi u normalu, radujem se što je tako i nastavljamo u istom maniru. Bilo je fantastično - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radisic

Njen spot za pesmu "Ti me nerviraš" mnogi komentarišu kao nešto najoriginalnije što se skoro pojavilo na muzičkoj sceni a ona je dala svoje mišljenje, priznavši da je srećna zbog toga:

- Naravno da jesam, raduju me reakcije koje su fenomenalne, da ljudi prepoznaju trud i rad, što su oduševljeni muzikom, smatraju je kavlitetnom, ima skoro 20 miliona pregleda...ali ništa opet ne znači ako ljudi to ne pevaju na terenu. Kao što su pevali sinoć u Biogradu, ja sam najsrećnija zbog toga, blagoslovena sam što radim ovaj posao...ostaje mi da cupkam i pevam.