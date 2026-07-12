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Bojana Ristivojević jedno je od najprepoznatljivijih TV lica na Balkanu. Voditeljku gootovo svakog dana imamo prilike da gledamo na malim ekranima. Ona je uvek doterana od glave do pete, a sada je podelila fotografije iz voćnjaka.

Osim voća, tačnije šljiva, uslikala je i sebe dok je stajala na drvetu i brala plodove.

Ona je bila u društvu još dve devojke a sve su bile lepo raspoložene i nasmejane dok su radile ovaj posao.

Pored zajedničkog rada, voditeljka je snimila i dugačke redove stabala prepune drvenih gajbi koje svedoče o uspešnom i bogatom ovogodišnjem rodu.

"Na selu sam radila apsolutno sve"

Podsetimo, Bojana se porodila krajem septembra 2021. godine i na svet donela ćerku Mitru.

Njena porodica ima veliko domaćinstvo, Bojana je odmalena bila okružena domaćim životinjama, a u seoskim poslovima, kako kaže, uživa.

1/5 Vidi galeriju Bojana Ristivojević Foto: Ana Paunković, Vladimir Šporčić

- Na selu sam radila apsolutno sve. Kada sam bila mala imali smo krave i jarca, koji je bio veoma pametan. Sestra, brat i ja smo ga obožavali, međutim sestra i ja nismo volele da čuvamo krave. Tata nam je obećao da će, ako čuvamo krave celog leta, prodati tele i kupiti nam poklone. Ali nakon prodaje ništa nismo dobile i onda smo se naljutile i više nikada nismo htele da ih čuvamo - ispričala je Bojana jednom prilikom za domaće medije, pa je priznala da se ponosi odrastanjem u selu Zvezd kod Šapca:

- Nikada to ne bih krila, jer ne vidim zašto bih se stidela. Ponosna sam na poreklo sa sela, pogotovo otkad sam počela da radim na televiziji i videla za šta su sve uskraćeni ljudi iz grada. Blagoslovena sam što mi je poreklo seljačko.

Kako redovno odlazi u svoje selo, tamo ima brojne prijatelje, koje posećuje i sa kojima se i sada druži.

- Obožavam selo i bezbroj puta sam isticala da sam zaista blagoslovena što sam na selu odrasla. Iza moje kuće su šume, potok, livade, tu sam se okupljala sa društvom, jurili smo žabe i guštere, upadali u vodu, glumili Tarzana na lijanama. Moje detinjstvo je zaista bilo lepo i srećno. Ti prijatelji sa kojima sam se kao mala družila su i dalje tu, nisam ih izgubila. Moj deda je imao svoju kafanu i bio je jako poštovan čovek, porodica mi je poštena. Ja sam uvek bila povlašćena u smislu da sam bila malo i razmažena, ne da sam bila prohtevna, nego sam bila voljena. Uvek sam očekivala da me ljudi vole, to i dalje očekujem - rekla je svojevremeno Bojana.