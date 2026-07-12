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Božen Žumbor bila je jedna od najmoćnijih žena u Srbiji, a pre više od 10 godina izgubila je bitku sa teškom bolešću.

Božen je bila vlasnica poznate linije kozmetičkih proizvoda. Kako nije imala naslednike, mnogi su se pitali kome je pripalo njeno bogatstvo, koje se, kako su navodili mediji , procenjivalo se na desetinama miliona.

- Za sada niko nema informacije o tome šta će se dalje dešavati sa kompanijom. Vest o smrti gospođe Božen nas je sve zatekla, još uvek ništa ne znamo, detaljnije informacije ćemo imati narednih dana - rekli su svojevremeno u kompaniji nakon što su saznali za tragediju.

U jednom momentu se Božen našla u centru skandala kada se za njen proizvod za mršavljenje, po kom je postala popularna, pojavila informacija da je neispravan, a jedno vreme je čak bio povučen iz prodaje.

Božen je živela na relaciji Srbija - Holandija, a kako su tada pisali mediji, imala je osim nekretnina u Srbiji i luksuzne nekretnine u Holandiji.

Dve velelepne vile je imala u Srbiji - na Dedinju i pod Avalom. Bavila se humanitarnim radom, dugo je pomagala deci bez roditelja, staračkim domovima, kao i bolnicama.

1/5 Vidi galeriju Božen Žumbor Foto: Printscreen/Instagram, Youtube Printscreen, Youtube Screenshot

Inače, Božen je bila velika prijateljica sa voditeljkom Draganom Katić, a ona je pre nekoliko godina odgovorila na pitanje o njoj.

"Ne želim o tome da pričam. Želim da bude mirna i da bude spokojna tamo gde sada jeste. Neka bude tu. Baš sam je volela. Mnogo, mnogo volela", poručila je Dragana.

Ljubav sa Marinkom Rokvićem

Marinko Rokvić je, kako je Kurir pisao 2017, pre braka sa Slavicom, dugo bio u vezi sa Božen Žumbor, vlasnicom „Božen kozmetike“, koju je posle dve godine zabavljanja ostavio bez reči! Srpska estrada zna za ovaj „detalj“ iz Marinkove prošlosti, ali niko nije želeo imenom i prezimenom da stane iza svojih reči da se, kako su rekli tada, ne bi zamerali kolegi.

- Marinko je na nastupu u kafani „Jugoslavija“ u Roterdamu upoznao Božen. Njeni roditelji su bili vlasnici kafane, veoma bogati. Pevač je svima pričao da ništa ne oseća prema njoj, a ona je njega istinski volela. Bili su oko dve godine u vezi, Marinko joj je obećavao brak - ispričao je tada za Kurir Stars jedan Marinkov kolega, koji nije želeo da mu se objavi ime.

- Rokvić ju je čak ubedio da je našao kuću u kojoj će živeti kad se ona doseli u Beograd. Rekao joj je da je šmeknuo vilu na Bežanijskoj kosi, a Božen mu je, navodno, finansijski pomogla da je kapariše. Posle nekoliko mesece oženio se Slavicom, s kojom ima sinove Nikolu i Marka - tvrdio je tadašnji sagovornik Kurira.