Stars
SKANDALI I EKSKLUZIVE KOJI SU OBELEŽILI SEZONU ZA NAMA – u Stars specijalu, od 16.00
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Vest koja je obeležila ovu nedelju u rubrici Stars je vest o smrti pevača Andrije Bajića. Njegov život ispunjen je brojnim doživljajima i pričama, a ona koja je posebno zaintrigirala javnost je priznanje da voli 41 godinu mladju ženu, Malu Canu.
Sve ekskluzivne informacije i izjave donosimo vam u Stars specijalu.
Sumiraćemo i ekskluzive, skandale i koncerte koji su obeležili sezonu za nama, a donosimo vam i specijalne intervjue.
Ne propustite još jedan Stars specijal, ove nedelje sa Mašom Kostić i Ivanom Kleutom.
Danas od 16h na Kurir televiziji.
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