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Goca Lazarević je kao vino. Što je starija sve bolje izgleda. U 72. godini života Goca kako mnogi tvrde izgleda bar 3 decenije mlađa.

Ona i te kako vodi računa o ishrani, a malo ko zna da i alkohol izbegava, te pije tek povremeno, što je dobar recept za održavanje vitke linije i u poznijim godinama. Mnogi nisu znali da je Goca imala problem sa gastritisom.

- Mi smo preko nedelje mazali paštetu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo životinjsko carstvo - objasnila je Goca tada.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Bacanje para

Goca Lazarević, otkrila je da ne želi više da snima pesme, ali će i dalje pevati. Odluku je donela nakon što je shvatila da ne može da pronađe dobru pesmu.

– Šta god mi ponude, ne odgovara mi. Promenili su se trendovi, ja da jurim moderne trendove i pevam tu muziku, rogobatno zvuči turbo folk, to rade bolje od mene klinci, a te pesme koje su u narodnom duhu takve pesme sada imaju smisla na svadbama, a mene to ne interesuje. Stvarno sam u poziciji da ne moram ništa. Šta god sada da snimim figurativno bacam pare jer od mene svi hoće te stare pesme– rekla je pevačica u emisiji Grand Parada.