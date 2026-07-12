Slušaj vest

Goca Lazarević je kao vino. Što je starija sve bolje izgleda. U 72. godini života Goca kako mnogi tvrde izgleda bar 3 decenije mlađa.

Ona i te kako vodi računa o ishrani, a malo ko zna da i alkohol izbegava, te pije tek povremeno, što je dobar recept za održavanje vitke linije i u poznijim godinama. Mnogi nisu znali da je Goca imala problem sa gastritisom.

- Mi smo preko nedelje mazali paštetu i margarin na hleb. Nismo znali ništa drugo. Dok strina ne dođe. Otud i moj gastritis, koji vučem od ranog detinjstva. Moram da kažem da nikada nismo bili gladni. Čokoladu smo kupovali jednom mesečno, ono malo životinjsko carstvo - objasnila je Goca tada.

Goca Lazarević na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Bacanje para

Goca Lazarević, otkrila je da ne želi više da snima pesme, ali će i dalje pevati. Odluku je donela nakon što je shvatila da ne može da pronađe dobru pesmu.

– Šta god mi ponude, ne odgovara mi. Promenili su se trendovi, ja da jurim moderne trendove i pevam tu muziku, rogobatno zvuči turbo folk, to rade bolje od mene klinci, a te pesme koje su u narodnom duhu takve pesme sada imaju smisla na svadbama, a mene to ne interesuje. Stvarno sam u poziciji da ne moram ništa. Šta god sada da snimim figurativno bacam pare jer od mene svi hoće te stare pesme– rekla je pevačica u emisiji Grand Parada.

Kurir.rs

Ne propustiteStarsNAŠA POZNATA PEVAČICA DOŽIVELA JEZIVO PONIŽENJE NA VESELJU! Na nju nasrnuo muškarac: Gurnuo me je i oterao kući, trčala sam i plakala...
pink-novogoisnji-program-21122022-0068.jpg
Stars"SEO SAM NA POD I U ĆOŠKU VIDEO LIK PATRIJARHA PAVLA" Zahar otkrio kako je nastao hit "Vidovdan": Za 5 minuta sam...
milutin-popovic-zahar-gordana-goca-lazarevic-foto-damir-dervisagic-nikola-andjic.jpg
Pop kulturaGoca Lazarević ne zna nijednu pesmu, al je došla da đuska: Nikos Vertis okupio srpski džet-set, evo ko se pojavio na crvenom tepihu
Nikos.jpg
StarsSRBI GA DOČEKALI SA BUGARSKOM ZASTAVOM: Pevač iz komšiluka se veseli sa našim velikim zvezdama, pogledajte ove kadrove (FOTO, VIDEO)
Screenshot 2026-05-30 222309.jpg