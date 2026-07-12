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Marija Šerifović godinama već živi na Novom Beogradu u luksuznom naselju u kom kako prenose mediji žive i njene kolege. Od pre skoro 3 godine i pevačicin naslednik Mario živi s njom. Pevačica itekako čuva svoju privatnost, pa nikada u svoj stan nije pustila medijske ekipe kao neke njene koleginice, ali je često snimajući se za društvene mreže pokazivala deo po deo njenog porodičnog doma.

1/7 Vidi galeriju Stan Marije Šerifović Foto: Printscrean

Minimalizam, sivi tonovi i raj za naslednika

Budući da je veoma aktivna na društvenim mrežama, pevačica je jednom prilikom pokazala kako izgleda unutrašnjost njenog doma. Stan se sastoji od tri spavaće sobe i dva kupatila. Ceo prostor je opremljen u minimalističkom stilu, a u enterijeru ubedljivo dominira siva boja.

Marija Šerifović je tokom uređenja vodila računa o apsolutno svakom detalju kako bi sve izgledalo besprekorno. Tako se u njenoj dnevnoj sobi mogu videti veliki televizor, police sa knjigama i brojne fotografije.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

Ipak, ceo dom je pre svega podređen njenom sinu Mariu, kog je pevačica dobila uz pomoć surogat majke na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine. Pored detalja koji opisuju samu Mariju, stan je preplavljen igračkama koje njen naslednik obožava.