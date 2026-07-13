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Virtuoz na harmonici Dragan Kovačević Struja, koji je nedavno u Loznici održao koncert na kojem je proslabvio 30 godina rada, ugostio je ekipu emisije "Stars specijal", koja se emituje nedeljom na Kurir televiziji, u svojoj kući na Kosmaju.

Novinare je dočekao uz harmoniku.

- Nema lepšeg načina za početak razgovora. Ovo je doživljaj koji sam ja kada sam došao na Kosmaj video i to je neka vodilja kroz život. Jutro na Kosmaju, Kosmaj, tu mi je kuća, baza i odatle sve kreće. Sve ideje koje su bile na ovom solističkom koncertu, uopšte dosta pesama kreće odavde.

Ovo mesto za Struju je nepresušan izvor inspiracije. Upravo ovde nastaju njegove muzičke ideje, a nedavno je tri decenije impresivne karijere krunisao koncertom u Loznici.

Utisci

- Još uvek sam pod utiskom, pod tim emocijama. Bilo je toliko dobrih vibracija, toliko lepih trenutaka, kulture, trudili smo se da budemo jednostavni i kvalitetni. Dobili smo fidbek od publike, poruku da oni stvarno uživaju i da žele takvu muziku kakvu smo im prezentovali. To je najlepši osećaj za umetnika, za svirača, kad dobije tu povratnu informaciju od publike.

1/5 Vidi galeriju Dragan Kovačević Struja Foto: Printscreen Kurir TV

Koncert nije bio zamišljen kao klasičan jubilej već kao muzičko putovanje u tri pažljivo osmišljene celine.

- Tri celine su osmišljene da bih ja mogao da iskažem sebe kao harmonikaša i kao umetnika, kompozitora, producenta i aranžera mnogih hitova narodne i komercijalne muzike. I sad je sve to trebalo spojiti u jednu celinu.

Sudeći po reakcijama publike, misija je u potpunosti uspela. Posebno je zanimljivo to što je kompozitor Dejan Kostić odrastao uz Strujine pesme, koje su ostavile strašan trag i u njegovom muzičkom sazrevanju.

Rastao u bendu

- Veliko ime koje je jedno od najplodonosnijih mladih autora, kompozitora na današnjoj muzičkoj sceni moderne i popularne muzike. To je stvarno dokazao. On je rastao kod mene u bendu, sazreo je kao čovek, pevač. Živeli smo u istom mestu, njega je otac doveo kod mene kada je imao osam godina. Rekao mi je: "Ja ne znam šta ću s njim, on samo peva po kući, evo ti vidi šta ćeš sa njim". Tako je krenulo. Naravno, Deki se školovao, učio, vredno radio, napredovao i kao pevač i kao instumentalista i posle kao kompozitor.

1/8 Vidi galeriju Dragan Kovačević Struja Foto: Marko Karović

Mnoga velika imena stasavala su uz Strujin rad, a među njima je i Jovan Perišić.