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Dragomir Despić Desingerica, nakon što je njegov kandidat Stefan Cekićpobedio u "Pinkovim zvezdama", otputovao je u Crnu Goru. On na primorju ima brojne zakazane nastupe, a, kako je rekao u emisiji "Premijera - Vikend specijal" očekuje uspešnu sezonu.

- Jako sam umoran, iskreno radi se baš, ali dobro mora tako. Imam dobru ekipu ovde - rekao je Desingerica pa se osvrnuo na nastupe koje ima u Crnoj Gori:

- Mislim da će ove godine biti bomba sezona, meni je uvek tako, a letnju sezonu evo petu godinu zaredom radim ovde i super mi je. Moram da kažem da ja uživam ovde.

Despić s osvrnuo i na komentare njegovih nastupa koje mnogi smatraju skandaloznim.

- Ljudi stalno komentarišu, ali eto ja šišam ljude, pravim od njih momke, i iskreno oni uštede zbog mene, šišanje je danas skupo - rekao je Despić pa je otkrio da li bi njegovi nastupi bili posećeni da ne radi to sve:

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

- Svako od nas dobije svojih pet minuta, i svako treba da ih iskoristi, ja se nastupu posvetim maksimalno.

Njegova supruga Nevena trenutno nije s njim u Budvi.

- Nevena je kod kuće, čuva našu ćerku i dolaze one povremeno ovde - rekao je.

Despić se osvrnuo i na pobednika Pinkovih zvezda.

- On je meni od starta bio favorit i pobednik, pa je Đole dao gas, i oni su bili favortit, pa su pokušali Stefana da poraze, ali nisu. Niko mi nije čestitao sem VIki, ona se radovala kao da je njen takmičar pobedio. Nisam bio ljut na njih, samo razočaran, ali dobro to je na njima, glasovi su rekli sve - rekao je Dragomir pa se osvrnuo na to da li je on dobio novu publiku zbog Pinkovih zvezda:

1/7 Vidi galeriju Desingerica i Stefan Cekić, pobednik Pinkovih zvezda Foto: Marko Karović

- Pa naravno da jesam, ljudi su me upoznali drugačije i ponosan sam na sve ljude koji su živeli sa kandidatima, Viki je bila oduševljena navijanjem a to je bitno, a ko se ljuti tutifruti, ali iskreno ne bih voleo da dođe do promena u žiriju jer je svako tu sa razlogom. Moram da pomenem Jelenu i mnogo mi je drago zbog njenih pesama, super su joj pesme i drago mi je što se vratila posle pauze.