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Pevačica Lena Čolak nedavno je podelila radosne vesti da sa suprugom očekuje drugo dete, tek nešto više od godinu dana nakon rođenja prvog sina. Iako je ponovo u drugom stanju, Lena ne zapostavlja muziku, te uspešno usklađuje porodični život u Švedskoj sa poslovnim obavezama i ističe da već priželjkuje veliku porodicu.

Mnogi su se pitali da li se pevačica plaši kako će trudnoća uticati na njen posao, s obzirom na to da je nedavno objavila dve nove pesme kao uvod u predstojeći album.

Ipak, Lena je otklonila sve sumnje, ističući da je veoma motivisana.

- Nije me strah, ovo je samo uvertira za album koji spremam. Jedva sam čekala i ove dve pesme koje su dugo stajale kod mene, i to mi i daje snagu da radim dalje, da radim ono što volim“, poručila je pevačica.

Lena sa suprugom i sinom živi u Švedskoj, a kako priznaje, svakodnevni život i obaveze teku besprekorno zahvaljujući dobroj organizaciji i podršci najbližih.

- Snalazim se super, imam pomoć od svekrve i muža, naravno. On je moja desna ruka kao što sam i ja njegova“, objasnila je ponosna majka.

1/6 Vidi galeriju Nakon što je rodila sina Andriju, pevačica Lena Čolak se pune dve godine posvetila najlepšoj životnoj ulozi - majčinstvu. Foto: Aleksandra Mihailov

Govoreći o trenutnom stanju, pevačica je priznala da joj druga trudnoća pada znatno lakše nego prva, kada je imala velike probleme sa mučninama.

Sada, međutim, ima drugačije "slatke muke" u vidu pojačanog apetita, ali se ne opterećuje fizičkim izgledom iako se tokom prve trudnoće ugojila čak 30 kilograma.

- Mnogo lakše nego prva. U prvoj sam imala velike mučnine, nisam znala kako se zovem koliko mi je bilo loše. Sada u drugoj sam imala mučninu samo prvih par nedelja, a onda mi se otvorio apetit, samo jedem i razmišljam o tome šta ću da jedem. Baš sam ješna i jedem bez griže savesti, ne razmišljam o izgledu“, rekla je Lena, pa kroz osmeh dodala: „U prvoj trudnoći sam dobila 30 kila, verovali ili ne. Hvala Bogu brzo sam skinula, ali se ne opterećujem. Ako sam mužu lepa, to je najvažnije“.

Pol druge bebe par još uvek nije saznao, ali Lena i njen suprug ne kriju da priželjkuju devojčicu. Uprkos tome što čekaju drugo dete, pevačica razmišlja i o dodatnom proširenju porodice.

1/6 Vidi galeriju Lena Čolak i suprug na veridbi i venčanju Foto: Printscreen

- Ako budu dva sina biću dvaput svekrva, to znači i dve snaje, bilo bi mnogo (smeh). Šalu na stranu, najvažnije da su deca živa i zdrava“, našalila se ona, a potom zaključila: „Ako Bog da i mami snage, jer nije lako, biće i troje i više. To je nešto najlepše u životu, promenilo me je i mislim da sam mnogo bolja i kvalitetnija ličnost“. - govorila je pevačica za Grand.