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Stanija Dobrojević, učesnica "Elite 9", već više od decenije privlači pažnju javnosti, a od prvog televizijskog pojavljivanja do danas njen izgled često je tema komentara i medijskih napisa.

Menjala lični opis

Širu popularnost stekla je učešćem u rijalitiju "Survajver", gde se publici predstavila u prirodnijem izdanju. U tom periodu nosila je svedeniju šminku, jednostavnije frizure i negovala drugačiji modni stil nego danas, zbog čega mnogi smatraju da je njen izgled bio znatno drugačiji.

Stanija Dobrojević
Foto: Prinskrin

Kako su godine prolazile, Stanija je menjala imidž, eksperimentišući sa dužinom kose, stilom oblačenja i načinom šminkanja. Istovremeno, često se spekulisalo i o estetskim korekcijama koje je navodno radila. I sama je u više navrata javno govorila o pojedinim estetskim zahvatima kojima se podvrgla, dok su pojedine promene ostale predmet nagađanja javnosti.

Danas važi za jednu od najzapaženijih javnih ličnosti kada je reč o fizičkom izgledu. Njene fotografije na društvenim mrežama redovno izazivaju veliki broj komentara, a pratioci često upoređuju njene aktuelne fotografije sa onima iz perioda kada se prvi put pojavila na televiziji.

Provocira

Starleta voli da menja izgled Foto: Printscreen, Printscrean

Razlika između Stanije sa početka karijere i današnjeg izgleda evidentna je mnogima, bilo da je reč o prirodnom protoku vremena, promeni životnih navika, drugačijem stilu ili estetskim korekcijama o kojima je delimično govorila i sama. Upravo zbog toga njena transformacija godinama ostaje jedna od najkomentarisanijih tema na domaćoj javnoj sceni.

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