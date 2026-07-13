TRANSFORMACIJA! Evo kako je Stanija izgledala kada se pojavila na javoj sceni: Sve intevencije se jasno vide
Stanija Dobrojević, učesnica "Elite 9", već više od decenije privlači pažnju javnosti, a od prvog televizijskog pojavljivanja do danas njen izgled često je tema komentara i medijskih napisa.
Menjala lični opis
Širu popularnost stekla je učešćem u rijalitiju "Survajver", gde se publici predstavila u prirodnijem izdanju. U tom periodu nosila je svedeniju šminku, jednostavnije frizure i negovala drugačiji modni stil nego danas, zbog čega mnogi smatraju da je njen izgled bio znatno drugačiji.
Kako su godine prolazile, Stanija je menjala imidž, eksperimentišući sa dužinom kose, stilom oblačenja i načinom šminkanja. Istovremeno, često se spekulisalo i o estetskim korekcijama koje je navodno radila. I sama je u više navrata javno govorila o pojedinim estetskim zahvatima kojima se podvrgla, dok su pojedine promene ostale predmet nagađanja javnosti.
Danas važi za jednu od najzapaženijih javnih ličnosti kada je reč o fizičkom izgledu. Njene fotografije na društvenim mrežama redovno izazivaju veliki broj komentara, a pratioci često upoređuju njene aktuelne fotografije sa onima iz perioda kada se prvi put pojavila na televiziji.
Provocira
Razlika između Stanije sa početka karijere i današnjeg izgleda evidentna je mnogima, bilo da je reč o prirodnom protoku vremena, promeni životnih navika, drugačijem stilu ili estetskim korekcijama o kojima je delimično govorila i sama. Upravo zbog toga njena transformacija godinama ostaje jedna od najkomentarisanijih tema na domaćoj javnoj sceni.