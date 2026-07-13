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Pevačica Mala Cana i dalje sa velikom tugom govori o svom pokojnom suprugu Andriji Bajiću, koji je preminuo 7. jula u 89. godini života.

Dok evocira uspomene na godine koje su proveli zajedno, posebno mesto u njenom srcu zauzima trenutak kada ju je iznenadio prosidbom, koju, kako kaže, nikada neće zaboraviti.

Tn se desio, kako ona otkriva za Kurir, ni manje ni više nego u porodičnom domu pokojnog umetnika Predraga Živkovića Tozovca.

Sve se saznalo

Prisustvujući jednom zajedničkom druženju sa prijateljima i kolegama, nije ni slutila da će to veče zauvek promeniti njen život.

- On je mene verio kod Tozovca. Tu su bili nekadašnji fudbaler Dušan Savić i moja koleginica Ljupka Stević. Odjednom je konobar doneo tanjir sa upaljenim svećicama, a na njemu je bio verenički prsten. Da li je Tozovac znao za njegov plan, ja zaista ne znam, niti sam ga ikada pitala. Samo znam da je Andrija pred svima ustao i pitao me da se udam za njega - ispričala je Mala Cana.

Voleo da uživa

1/5 Vidi galeriju Muzičar imao zanimljiv život Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Damir Dervišagić, Kurir

Kako kaže, prosidba ju je potpuno zatekla, jer njen suprug nije bio čovek koji je voleo velika javna iznenađenja.

- Tome se zaista nisam nadala. Iznenadila sam se jer on nije bio takav tip da pravi spektakl, pogotovo ne pred drugim ljudima. Upravo zato mi je taj trenutak bio još posebniji. Verili smo se pred nama dragim ljudima, a među gostima je bio i jedan poznati kardiolog. To su uspomene koje ću zauvek nositi u srcu i kojih se uvek rado sećam – rekla je pevačica.

Andrija Bajić iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru i neizbrisiv trag u narodnoj muzici, ali za Malu Canu, kako ističe, pre svega će ostati upamćen kao brižan suprug i čovek sa kojim je delila najlepše životne trenutke.