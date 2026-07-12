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Balkanska zvezda Lepa Brena letnje dane provodi na odmoru iz snova, krstareći tirkiznim morem u manjem čamcu. Folk diva na društvenim mrežama deli trenutke porodičnog uživanja i opuštanja, a pratioci joj poručuju da zaista zna kako da uživa.

Na plovidbi joj društvo pravi sin Viktor Živojinović, koji je privukao pažnju fotografijama na kojima pozira bez majice.

Viktor Živojinović sa Brenom
Foto: Preent Screen

Za ovu morsku avanturu odabrala je ležerno, ali veoma šik izdanje. Dok je Viktor mamio poglede lepšeg pola. Brena se od sunca "branila" šeširom i naočarama.

Sukob sa Lepom Lukić

Lepa Brena i Viktor Foto: Pritnscreen/Instagram

Inače, čuvena pevačica Lepa Lukić dotakla se odnosa sa koleginicom Lepom Brenom.

- Zvala sam Lepu Brenu da mi bude gost na koncertu u Sava Centru, ali mi se nije javila! - jasna je bila Lepa Lukić.

- Dragana Mirković je došla kod mene iz poštovanja. Sa Brenom sam imala oko 30 zajedničkih nastupa, ali me više ne zanima kao osoba u mom životu - poručila je Lepa.

- Brena mi se nije javila i to je sve - kazala je Lepa Lukić.

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Zahar otkrio koje se pevačice plašila Lepa Brena Izvor: Kurir