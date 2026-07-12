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Balkanska zvezda Lepa Brena letnje dane provodi na odmoru iz snova, krstareći tirkiznim morem u manjem čamcu. Folk diva na društvenim mrežama deli trenutke porodičnog uživanja i opuštanja, a pratioci joj poručuju da zaista zna kako da uživa.

Na plovidbi joj društvo pravi sin Viktor Živojinović, koji je privukao pažnju fotografijama na kojima pozira bez majice.

Foto: Preent Screen

Za ovu morsku avanturu odabrala je ležerno, ali veoma šik izdanje. Dok je Viktor mamio poglede lepšeg pola. Brena se od sunca "branila" šeširom i naočarama.

Sukob sa Lepom Lukić

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena i Viktor Foto: Pritnscreen/Instagram

Inače, čuvena pevačica Lepa Lukić dotakla se odnosa sa koleginicom Lepom Brenom.

- Zvala sam Lepu Brenu da mi bude gost na koncertu u Sava Centru, ali mi se nije javila! - jasna je bila Lepa Lukić.

- Dragana Mirković je došla kod mene iz poštovanja. Sa Brenom sam imala oko 30 zajedničkih nastupa, ali me više ne zanima kao osoba u mom životu - poručila je Lepa.

- Brena mi se nije javila i to je sve - kazala je Lepa Lukić.