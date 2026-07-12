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Vrela letnja noć na jugu Srbije sinoć je postala još vrelija! Četvrta stanica karavana Balkan Youth Festa u Vranju donela je neverovatnu eksploziju čistog talenta, južnjačkog meraka i najmodernijih muzičkih trendova. Vranjanci su još jednom dokazali da imaju istančan ukus za muziku!

Koncert je dostigao apsolutno usijanje kada je na scenu stupila jedna od najpopularnijih pevačica sa naših prostora Katarina Živković. Poznata po moćnom vokalu i neverovatnoj harizmi, Kaća je od prvog takta podigla Vranje na noge. Ređali su se njeni najveći hitovi, a spoj vatrene energije i tradicionalnog vranjanskog temperamenta u publici stvorio je atmosferu koja je bukvalno prštala od emocija i plesa.



Pravo osveženje i moderan vajb donela je pop zvezda u usponu Iva Grujin. Njen novi letnji hit „Indigo“ odjekivao je jugom Srbije, a Iva je svojim svetskim scenskim nastupom i preciznom koreografijom pokazala zašto važi za jedno od najperspektivnijih imena naše scene. Vranjska publika je uglas pevala sa njom, potvrđujući da ova numera ne silazi sa vrha letnjih plejlisti.

1/6 Vidi galeriju Kaća Živković Foto: Live Production



Najveće simpatije i gromoglasne aplauze dobili su harizmatična ekipa YouthStars. Četvorka koja iz grada u grad fascinira Srbiju – Ema Novaković, Marijo Jovanović, Ena Gogić i Đorđe Jovanović – sinoć je na bini ostavila srce. Vidno uigrani, vokalno superiorni i puni pozitivne energije, ovi mladi umetnici su opravdali mesece mukotrpnog rada i priprema sa vrhunskim timom mentora. Vranje ih je nagradilo pravim južnjačkim gostoprimstvom i ovacijama koje su trajale minutima.



Četvrta stanica turneje „Leto koje pamtiš“ pokazala je da Balkan Youth Fest ne drži samo korak, već diktira tempo najboljeg letnjeg provoda u zemlji. Karavan se ne zaustavlja, a koji grad je sledeći na mapi ovog muzičkog spektakla, organizatori će uskoro otkriti na zvaničnim društvenim mrežama festivala!

1/14 Vidi galeriju Youth Stars u Vranju Foto: Live Production

Program koji je održan u okviru Vranjskog kulturnog leta je počeo otvaranjem „Youth Village“ zone.

- Mi smo danas u Vranju, ovo je četvrti grad koji obilazimo. Ovaj program je osmišljen tako da mladima ponudimo u toku leta različite programe koji se tiču sporta, rekreacije, zabave obrazovanja, karijere životne sredine, oblasti zdravlja i bezbednosti, ali sve to je prilagođeno mladima kroz preventivne preglede koji su namenjeni mlađoj populaciji. Biramo najfit Vranjanca, Centar za promociju nauke je tu, koji će sugrađanima prikazati kakva nas klima očekuje do 2057.godine uz inovativne programe - izjavila je koordinator Balkan Youth Fest karavana Marija Markov.

Veliki broj Vranjanaca porodično u subotu uveče pratio je dešavanja u pešačkoj zoni grada. Muzički deo programa počeo je u 20 časova i trajao do ponoći. Vranjanci su uživali muzičkom spektaklu koji im je priredila Katarina Živković, ali i ovogodišnja finalistkinja Pesme za Evroviziju Iva Grujin i Youth Stars.