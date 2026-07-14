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Nakon smrti legendarnog pevača Andrije Bajića, u javnosti su se pojavile brojne spekulacije o njegovom privatnom životu i porodičnim odnosima.

Tim povodom oglasio se dugogodišnji prijatelj porodice, estradni menadžer, harmonikaš i umetnik Slobodan Betulić Betula, koji je apelovao da se prestane sa nagađanjima i da se uspomena na velikog umetnika sačuva dostojanstveno.

Betula, koji ističe da je sa Andrijom Bajićem godinama sarađivao i bio prijatelj, kaže da ga pogađa način na koji se u medijima i na društvenim mrežama govori o pevačevom privatnom životu.

Ima jasan stav

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- Čitam razne priče po medijima i društvenim mrežama. Kao čovek koji se godinama bavi estradom i koji je organizovao brojne manifestacije na kojima je Andrija učestvovao, zaista mi je krivo što mnogi komentarišu stvari o kojima zapravo ništa ne znaju. Ne poznaju ni Andriju ni Canu, a iznose razne zaključke -rekao je Betulić.

Bez dlake na jeziku

On ističe da je sa pokojnim pevačem bio izuzetno blizak i da mu je Andrija ukazivao veliko poverenje.

- Bili smo veliki prijatelji. Imao je poverenja u mene i pričao mi je o mnogim stvarima iz svog života, pa i o odnosima sa ćerkama. Međutim, to nikada neću komentarisati, jer smatram da to nije ni ukusno ni primereno. To su privatne stvari koje treba da ostanu u krugu porodice- poručio je.

Govoreći o odnosu Andrije Bajića i njegove supruge Male Cane, Betula naglašava da je njihova ljubav bila iskrena i da nije bila zasnovana na materijalnim interesima.

- Kada je upoznala Andriju, Cana nije znala ni šta on poseduje, ni kakvu imovinu ima. Među njima se rodila ljubav i spojili su se kao ljudi. Andrija je otišao da živi kod nje u Devojački bunar, a ona ga je čuvala kao malo vode na dlanu. Uveren sam da su mu upravo njen trud, pažnja i ljubav produžila život. To govorim iz onoga što sam lično video tokom svih godina njihovog zajedničkog života -rekao je on.

Voljen iz ljubavi

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Sad je sve jasno

Kako ističe, tokom njihovog braka često su zajedno nastupali i družili se, zbog čega je imao priliku da izbliza vidi njihov odnos.

- Imali smo desetine zajedničkih nastupa, svirki i koncerata. Znam koliko su bili posvećeni jedno drugom i zato mi je teško kada danas čitam razne neistine- kazao je Betula.

Na kraju je uputio apel javnosti da se više pažnje posveti bogatom umetničkom nasleđu Braće Bajić, a manje njihovom privatnom životu.

-Molim ljude da ne pišu svašta o Braći Bajić. Njihove pesme i dela živeće još mnogo godina posle njih. Treba da postoji malo više dostojanstva i poštovanja prema ljudima koji su toliko dali narodnoj muzici. Koga treba da zanima šta je ostavio, kakvi su bili porodični odnosi ili bilo šta slično? To nije naša briga, niti bi trebalo da bude tema javnosti. I Cani sam rekao da svog supruga isprati dostojanstveno i da se ne obazire na razne priče -zaključio je Slobodan Betulić Betula za Kurir.