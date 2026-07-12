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Iako nije učesnik aktuelne sezone, Filip Car i dalje je jedna od glavnih tema u "Eliti 9". Njegovo ime gotovo svakodnevno se pominje u raspravama među učesnicima, a spekulacije o njemu ne jenjavaju.

Foto: ATA images

Zbog velikog interesovanja javnosti, Car je za domaće medije otvoreno govorio o svim aktuelnim dešavanjima, komentarima koji se vezuju za njegovo ime, ali i o svom privatnom životu.

Care, mnoge zanima kakav je to sad tvoj emotivni status?

- Ljudima je sada tamu-tema taj odnos sa Anđelom. Ne mogu ljudi da veruju da se Anđela i ja družimo. Sve je u oku posmatrača, kako ko posmatra. Kad se neki kadar napravi, može svako da protumači, to je tako. Nikada neću sebi oprostiti što sam je pustio da srlja u neku grešku u ''Zadruzi 5''. Međutim, eto, sad je tako kako jeste. U suštini, kad se crta podvuče, među nama je veoma puno poštovanja, cenimo se i dobri smo, to je istina. Mi smo konstantno u kontaktu, a ljudi misle nešto sad smo krenuli da se viđamo, pa da se desio tu neki odnos koji je više od prijateljstva. Ona i Jovana Ljubisavljević su dve devojke s kojima sam dobar veoma ostao, nikada me nisu uvredile. Anđela je jedna ispravna i vredna cura, ali je u jednom trenutku posrnula, krenula je tim krivim putem, ali dobro, to je prošlo.

Kako je bilo Anđeli i tebi kad ste se videli?

1/6 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, ATA images

- Nismo se videli tri godine, bilo nam je super. Dogovarali smo se bili da se vidimo, ali imali smo nekakve obaveze. Ona neke ljubavne tu peripetije je imala.

Šta je sa Gastozom i njom, da li su zajedno?

- Jasno je da nisu. Mislim to je jasno kao dan. Ja nisam neko ko previše pita, ne želim da se mešam u to. Anđela je jedna prelepa, prezgodna i posebna devojka. Ona je privatno veliki car, ima taj svoj vojnički način življenja, ali moram da kažem da je osoba koja kapira moje sve šale, super je ona lik.

Kakav je tvoj emotivni status?

- Javljaju se meni devojke, ne znam što. Nisam lep, ni zgodan, a ni bogat. Žene mi nisu prioritet, dosta mi se dešavalo nekih stvari tih, ali sad trenutno o tome ne mislim. Nemam nikakvu vezu, nikakav ljubavni odnos i nisam zaljubljen.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Nikolić i Filip Car Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram, instagram printscreen/filip_car_capo_ck

"Jako je volim znam da i ona mene voli"

Iako su mnogi sumnjali u prirodu njihovog odnosa, Filip Car je rešio da se oglasi i stavi tačku na spekulacije da su on i Anđela Đuričić bilo šta više od prijatelja.

- Anđela je bila u Sloveniji, pa smo se dogovorili da svrati do mene jer se zaista nismo dugo videli i jako mi je drago bilo što je došla. Bilo nam je super, družili smo se i uživali. Ona je stvarno moj pravi prijatelj i neko koga jako volim, posebna je i znam da me takođe voli i poštuje. Voleo bih da još jednom ovo leto dođe da se kupamo, izlazimo i družimo. Oboje smo prošli poslednjih par godina veoma teške periode, mnogo rijalitija, ljubavnih brodoloma i svega je iza nas i onda se razumemo i nekako je drugačije kad je neko prošao istim putem da te razume. Ne znam jednostavno rečima opisati koliko mi je stalo do nje kao prijatelja i da je dobro, da je nasmejana i srećna jer zaista to zaslužuje. Ona i ja smo rođeni na isti dan i oboje potičemo iz porodica koje nisu uobičajene kada su rijaliti igrači u pitanju, malo i mi i naše porodice odskačemo od većine tamo, a kako sam rekao, jedno drugo razumemo i volimo da se šalimo i onda stvarno bude super... Jako bi voleo da dođe ponovo na malo duže i da upozna celu moju porodicu, prijatelje i sve jer mislim da smo ja i ona prijatelji za života - proučio je Filip.