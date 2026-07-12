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Nekadašnja pobednica rijalitija "Zadruga", Kristina Kija Kockar, ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama iznela šokantnu ispovest o neverstvu, izazvavši brojne reakcije.

Foto: Printscreen Novo jutro

Iako je od razvoda sa pevačem Slobom Radanovićem prošlo osam godina, njihov odnos i dalje je jedna od tema o kojoj se često govori. Javnost i dalje pamti da ju je Sloba prevario sa Lunom Đogani pred kamerama rijalitija, što je svojevremeno potreslo ceo region.

Međutim, Kija je sada otkrila da to nije bila jedina izdaja koju je doživela u ljubavi, naglasivši da je kroz emotivne veze više puta bila razočarana.

Foto: Kurir

Nakon razvoda dovodili su je u vezu sa više muškaraca, a nedavno je priznala da je srećna na ljubavnom planu, ali da svog novog partnera želi da sačuva daleko od očiju javnosti.

Pitanje koje je pokrenulo zemljotres

Jedna korisnica na društvenim mrežama podelilaje pitanje koje je privuklo veliku pažnju javnosti i pokrenulo raspravu o granicama prevare:

„Da li mislite da je prevara gora ukoliko vas partner vara sa istim polom? Ovo me jako zanima. Mislim, meni je prevara nekako klošarska stvar, ali toliko ljudi da ne mogu da idem okolo i osuđujem“, napisala je ona.

Na ovu objavu neočekivano je reagovala upravo Kija i svojim odgovorom šokirala pratioce, jasno aludirajući na to da je i sama prošla kroz identično iskustvo.

- Gora je. Ne pitajte me kako znam - odgovorila je bivša pevačica i voditeljka.

Ova njena misteriozna poruka odmah je pokrenula lavinu nagađanja i teorija o tome na kog bivšeg partnera je Kockareva tačno mislila.

"Anabelči, niko ti neće doći"

1/5 Vidi galeriju Anabela Atijas i Kija Kockar Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Printscreen, Boba Nikolić

Podsetimo, pobednica „Zadruge 1” Kristina Kija Kockar javno je isprozivalaAnabelu Atijas podelivši snimak sa njenog nastupa na kojem se vidi mali broj ljudi. Kija je uz podsmeh istakla da su organizatori i pevačica zaboravili da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na to da tamo Anabela nema podršku publike.

"Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad...neće ti niko doći!", napisala je Kija u svojoj objavi.

Ona je potom dodala da je ovo samo „jedan od milion razloga“ za ovakav ishod, dodatno potpaljujući stari sukob koji datira još iz rijalitija, pa okačila snimak u kojem Anabela priča sledeće:

- Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Ona se iznervirala zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova" - pričala je Anabela ranije o Kiji na Pinku.