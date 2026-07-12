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Foto: Pink

Na početku razgovora, Taki je izneo svoj sud o ponašanju svoje mezimice u rijalitiju i prokomentarisao njen odnos sa ostalim učesnicima.

"Majino učešće je bilo fenomenalno do marta, dok nije ušla u vezu sa ovim nasilnikom i monstrumom. Bila je odličan komentator i vesela na žurkama, sve dok se nije uhvatila sa tom budaletinom", započeo je Taki, pa se osvrnuo na ulazak Stanije Dobrojević:

"Otkako je ta "baba matora", šarpej Hju Hefnerova zečica, ušla kao naš kućni prijatelj, posle jednog kruga u dvorištu okrenula je "ćunak" na mene."

"Ona je ušla u rijaliti jer je bankrotirala"

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Upitali smo Takija da li je, budući da se dosta o tome polemisalo u Beloj kući, imao nešto sa Stanijom u prošlosti.

"Nego šta sam! Šta je bilo, bilo je... ja kao džentlmen ne volim da pričam! Ona je ušla u rijaliti jer je bankrotirala, zečici je nestalo love. Bio je dogovor da ona uđe u decembru ili martu. To je Asmin pričao, ništa ja nisam izmislio. Čuo sam se sa Stanijom pre njenog ulaska i ona mi je potvrdila njegove tvrdnje da imaju dogovor da uđe u rijaliti", tvrdi Marinković.

Na pitanje o Asminu Durdžiću, Taki je izričit da smatra da je reč o folirantu sa izmišljenim milionima:

"On je jedan običan folirant i ološ, o njemu mislim sve najgore. Od pet godina, on tri nije video svoje dete! Zamislite da ne vidite bebu od dve godine toliko dugo. Cela njegova porodica su monstrumi! Ja sam moje dete sam odnegovao od 15. meseca, a tamo će neko da mi ga davi, tuče i maltretira. Drugo je kad žensko udari muško."

Taki odgovorio Staniji

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Stanija je optužila Maju Marinković da je skupoceni sat kojim se javno hvalila zapravo kopija, a Taki odgovara:

"Stanija više ne zna gde udara, ne zna šta će od sebe, pa je počela to da priča. Maji sam kupio komplet za rođendan, platio sam ga 170.000 dinara u jednom ekskluzivnom butiku. Samo njen komplet u kom je ušla u "Elitu" košta 3.500 evra", Rekao je on.

Marinković kategorično odbija mogućnost da njegova ćerka nastavi vezu sa Asminom po završetku rijalitija.

"Samo preko mene mrtvog! Da li vi vidite šta on radi pred kamerama? Pa, zamislite šta bi tek radio u četiri zida. Da nije momaka iz obezbeđenja, možete samo da pretpostavite šta bi bilo. On je nasilnik! To niko ne bi poželeo svom detetu. Onaj snimak gde je davi obišao je ceo svet, slali su mi ljudi klipove iz inostranstva!", besno je govorio potreseni otac.

Zanimalo nas je i kakav je njegov stav kada je reč o Aneli Ahmić, koja sa Asminom ima dete, ali Taki nije štedeo ni nju.

"To su sve ološi! Ljudi sa kriminalnom prošlošću. Maja ima 12 tužbi protiv te Aneli! Kakva je to majka kada tri godine nije detetu slavila rođendan? Sve najgore mislim o njoj. Da Maja ima dete, nikada ne bi ušla u rijaliti", zaključio je Taki, pa se osvrnuo na Stanijin život u Majamiju:

"Ona živi u Americi, a nema stan! Živela je kod nekog Albanca, pa kod Jevrejina, kako je Asmin rekao. Kako 20 godina živiš tamo, a nemaš nešto svoje? Danas spavaš kod jednog, sutra kod drugog? Evo, moj drugar živi preko puta nje u Majamiju i plaća dvosoban stan 2.500 dolara. O čemu ona priča? Pa ne jede kavijar i tartufe svaki dan", završio je Taki svoju ispovest, dodajući da možda neće prisustvovati finalu "Elite" jer je pozvan da bude kum na krštenju van Srbije.