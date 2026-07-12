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Modna kreatorka Melina Galić nekada Džinović povukla se iz javnosti nakon razvoda od Harisa Džinovića, a retke trenutke iz njenog privatnog života sada je pokazala ćerka Đina. Nakon što se preudala za američkog biznismena Džefrija Pola Arnolda, Melina živi u Monaku, gde joj Đina često pravi društvo, dok je sin ostao da živi sa ocem.

Foto: Preent Screen

Đina već neko vreme nije objavljivala zajedničke fotografije sa majkom, pa je javnost Melinu nakon razvoda mogla da vidi uglavnom na snimcima i fotografijama sa venčanja. Ipak, ovog puta napravila je izuzetak – najpre je zabeležila majku kako uživa na terasi, a zatim je sa pratiocima podelila i njihov zajednički snimak sa plaže.

Za opušten dan pored mora, Melina je odabrala upečatljivu Pucci haljinu, čija se cena procenjuje na oko 2.600 dolara. Izgled je upotpunila velikim sunčanim naočarima i plavim mokasinama.

00:07 Melina Džinović uživa sa ćerkom Izvor: Instagram/djinadzinovic

Međutim, ono što je svima zapalo za oko jeste da je modna kreatorka kosu pokupila u neobavezan rep kakvu je do sada nikada nismo viđali s obzirom da se na događajima uvek pojavljivala isfenirana i stilizovana.

Mama i ćerka nisu skidale osmeh sa lica i grlile su se, a bez sumnje letnji odmor provode odlično.

Ne čuje se sa sinom

1/8 Vidi galeriju Melina Džinović Foto: Kurir

Podsetimo, Haris Džinović je govorio o narušenim porodičnim odnosima. On je priznao da sa ćerkom nije na sjajnim relacijama, a nedavno je otkrio i da se Melina ne čuje sa sinom Kanom.

- Naravno da imamo razgovore kao otac i sin, naravno nekada se slažemo nekada ne. Sve je kao i u drugim porodicama - rekao je Haris, a na pitanje da li možda neke stvari koje njemu ne priča kaže mami kratko i ironično je rekao:

- Kako će se javiti mami. Nema mama telefon.