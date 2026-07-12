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Jelena Karleuša nedavno je objavila emotivnu baladu "Sada je sve okej" koja je zaludela ne samo njenu najverniju publiku, već i mlađe fanove.

Pop zvezda vratila se nastupima posle dužeg vremenskog perioda, a mediji su je zatekli na aerodromu nakon što je sletela u Beograd.

Puna utisaka

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

- Fantastični su utisci, posle jako dugo vremena sam počela da radim, opet. Čekala sam nove pesme. Pesma je najavila novi album, novu eru. Sletela sam u Crnu Goru kao prva u trendingu, jako mi je drago jer je reč o baladi, u momentu kad su mnogi izdali čitave albume - počela je raspoložena Jelena i dodala:

- Desilo se nešto jako lepo, da balada izbije u svim zemljama u regionu na sam vrh tih lista.

Uskoro će obradovati fanove sa još novih pesama .

- Prekosutra vas čekaju dve brze pesme, dva spota. Skromno, u skladu sa mogućnostima - našalila se ona.

Hit "Sad je sve okej" već se zavrteo u klubovima, a kako kaže Karleuša, publika već zna reči.

- Pesma je jako teška za pevanje uživo. Sinoć sam otvorila nastup sa njom, pevali su horski. Ljudi su se uželeli velikih melodija, lepih melodija. Emotivno sam doživela tu pesmu, ja sam puno suza isplakaal uz ovu pesmu. Emotivno me je jako diralo. Nismo čak iz prve ni moogli da snimimo kako treba. Ljudi mogu da osete i veruju toj emociji.

O Dušku Tošiću

Otkrila je i da li je njen bivši suprug Duško Tošić čuo pesmu, kao i da li je posvećena njemu.

- Njemu je bila posvećena "Tihi ubica", a ovo je nastavak "Tihog ubice". Ima stih: "samu sebe zavodim, od same sebe ja se razvodim"... pa su to povezali sa mojom životnom pričom. Ali neka to bude životna priča mnogih žena. Imaju jedno lice u kući, drugo za javnost, treće lice za svoju decu, da budu jaki. Ljudi me doživaljavaju kao jaku, ali svako ko iole razume ljudsku psihu zna da moram da budem jaka u javnosti, privatno sam suprotna.

Jelena kaže da su je kolege podržale kao nikada do sada.

1/4 Vidi galeriju Duško Tošić slab na dame Foto: Milos Tesic/ATAImages, Privatna Arhiva, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

- Kao nikada do sada su me podržale. Tu su Seka Aleksić, Indira Radić, Dragana Mirković, Jana Todorović, Ana Bekuta... Milica Todorović mi je poslala privatnu poruku. Sve su se negde pronašle.

Sa Anom Bekutom je ponovo u dobrim odnosima.

- Napisala mi je divnu poruku i rekla da je izvukla pouku iz reči moje pesme. To je rešeno - kaže Jelena.

Hit na Tiktoku

Drago joj je i što je pesma našla svoj put na Tiktoku, gde je jako popularna.

- Kad je reč o Tiktoku, tu se desila jedna neverovatna stvar. "Krimi rad" je bila moja "najtiktokičnija" pesma, a "Sad je sve okej" je premašila taj broj. Ja ne volim Tiktok, ali glavna je platforma za hitove. Mnogo me pogodilo za društvene mreže, što nemam Instagram, ali kada se jedna vrata zatvore, otvore se druga.

"Pinkove zvezde"

1/5 Vidi galeriju Pevačica spremna za veliki poduhvat Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

Mnoge zanima i šta će se desiti u narednoj sezoni "Pinkovih zvezda" s obzirom na to da se spekulisalo da će Dara Bubamara preći u njihov tabor.

- Ja bih volela. Ona je ludačka energija, jako je duhovita, brzopotezna. Plašim se komunikacije između nje i Despića. Volela bih Mariju da vidim u "Pinkovim zvezdama" jer smo bile tandem sa najviše hemije i to je bilo ludilo mozga. Ali to je sve bilo jako intrigantno. Sa Darom nikad nisam radila takav vid formata, ali bi bila bomba - rekla je Jelena.

Kurir.rs/Telegraf