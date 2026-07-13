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Pevačica Nataša Bekvalac (45) ponovo je privukla pažnju objavama sa letovanja, gde odmara na jednoj od luksuznih primorskih destinacija u Crnoj Gori. Svoje pratioce na Instagramu redovno obraduje kadrovima sa odmora, a najnoviji snimci izazvali su pravu lavinu reakcija.

Nataša je pozirala u elegantnom crnom kupaćem kostimu, opuštajući se na ležaljci uz samo more. U jednom trenutku zavodljivo je menjala poze, dok je u prvom planu bila njena vitka figura i preplanuli ten. Idiličan ambijent, kristalno čisto more i luksuzni baldahini dodatno su upotpunili prizor koji je oduševio njene pratioce.

Komentari ispod objave nizali su se munjevitom brzinom, a mnogi su poručili da pevačica izgleda bolje nego ikada, uz brojne komplimente na račun njenog negovanog izgleda i besprekorne forme.

1/5 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Printscreen/Instagram

Skinula 10 kilograma

Podsetimo, Nataša je uspela da skine 10 kilograma viška, a ovo su pravila njene dijete.

Šta možete da jedete: svu vrstu mesa (osim masne svinjetine, ali može čisto svinjsko), mlečne proizvode sa što manje ugljenih hidrata (ne preterujte sa namirnicama kao što su feta sir, jogurt, kačkavalj), povrće (sve zeleno: kupus, zelena salata, krastavac, karfiol, brokoli, luk, paradajz, tikvice, spanać), jaja na sve načine, orašasti plodovi (po šaka dnevno), voda je jako bitna tokom celog dana (2.5 l dnevno).

Ne smete da jedete: bilo kakvo pecivo, voće nikako osim nedeljom, krompir, soja, pasulj, boranija, testenina, grašak, pirinač, grickalice, slatkiši, sokovi.

Prvu listu koristite prvih šest dana, a sedmi dan unosite za doručak i ručak testeninu, krompir i pirinač, sve sem slatkog. U slučaju da zaželite neki desert, posegnite za kašikom meda ili integralnim keksom. Posle sedmog dana, krenite ispočetka sa ishranom bez ugljenih hidrata.