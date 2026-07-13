Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Ava Karabatić obratila se putem Fejsbuka sa molbom za pomoć, da joj se sakupe pare za putovanje i nove silikone. Njena objava šokirala je mnoge, s obzirom na to da je tražila čak 15.000 evra, koliko joj je potrebno za putovanje na Maldive i nove grudi.

Kako je napisala, grudi je uradila pre 15 godina i nije ih menjala, pa je sada u opasnosti.

Ipak, kako nije bila zadovoljna novcem koji je prikupila za nekoliko sati, samo 1.000 evra, ona je javno zapretila da će objaviti snimke.

- Idemo ljudi uplaćujte, tek smo na 1000€, što mogu s tim, da prostite guz… obrisati…. Idemo jako, možete vi to puno bolje, a da malo požurim to sve, momci, uplačujte više jer će vaše slike i snimci što mi šaljete u inbox biti prosljeđene vašim curama/ženama…idemoo brzo, ne volim čekati…

Ava Karabatić Foto: Printscreen/Instagram

Samo se šalila

Pošto je digla ogromnu prašinu i po svemu sudeći dobila veoma negativne komentare, Ava je promenila ploču, pa je poručila da se samo šalila.

- Ljudi vidim da je ovo otišlo predaleko, nisam baš toliko poludili, trebam novac za nikakve Maldive i čuda, šalila sam se samo. Ne mogu virovat koliko vas ima što mislite ozbiljno. Pozdrav od mene, voli vas vaša kraljica Ava - napisala je starleta.

Ava Karabatić Foto: Printscreen/Instagram

Optužila dečka za nasilje, pa zakazala venčanje



Ava Karabatić nedavno je iznenadila javnost. Nakon što je nedavno svog verenika Lazara javno optužila za nasilje, sada je objavila da su zakazali venčanje i da će uskoro stati pred matičara.