Slušaj vest

Pevačica Varja Topalović, javnosti poznata iz takmičenja „Zvezde Granda“, kao nekadašnja članica orkestra emisije „Nikad nije kasno“, ali i kao bivša učesnica uzbudljivog rijalitija „Survivor“, već neko vreme prolazi kroz neverovatnu estetsku i životnu promenu. Otkako je čvrsto odlučila da transformiše svoje navike, pevačica je uspela da smrša više od 25 kilograma. Svoj napredak redovno deli sa pratiocima na društvenim mrežama, ne skrećući sa puta ka svom cilju.

Govoreći o ovoj velikoj borbi sa kilogramima i fazama kroz koje prolazi na putu od početnih 120 kilograma, pevačica je pre izvesnog vremena podelila detalje o trenutnom stanju.

„Pre mesec dan sam imala 108,1 kilogram, a danas imam 102 kilograma – šest kilograma manje. Spao mi je obim grudi i struka. Sve mi je spalo, čak i obim butine, to mi je najteže… Ovaj proces sam započela kada sam imala 120 kilograma, sada mi je nerealno da imam 102 kilograma. Potrudiću se da ovaj mesec spadnem da dvocifren broj. Jedva čekam kad to bude“.

1/9 Vidi galeriju Varja Topalović Foto: Printscreen/Instagram

Varja se uveliko priprema i za jedan od najvažnijih dana u svom životu. Gostujući u jednoj emisiji, otkrila je da će na jesen stati na ludi kamen, ali je i priznala da venčanicu još uvek nije kupila upravo zbog započetog procesa mršavljenja.

„Zakazali smo svadbu za kraj ove godine jer moram da gledam kad imam termine da se udam. Udarni meseci poput maja, juna, septembra i oktobra su mi zauzeti, pa smo se odlučili za novembar. Venčanicu još nisam izabrala, jer i on i ja čekamo da smršamo. Prošle godine sam išla na sajam venčanja i probala modele, pa znam otprilike šta mi stoji. Ne žurim ni sa dekoracijom, tortom i drugim sitnicama. Glavne stvari – crkva, matičar, restoran, muzika – su već završene, a ostalo ima vremena“.

Ovako je zaprošena

Iako su mnogi možda očekivali spektakularnu prosidbu, njen izabranik, sa kojim već dve godine deli krov nad glavom, odlučio se za jedan vrlo specifičan trenutak – neposredno nakon njene operacije.

Varja Topalović je potpuno iskreno i bez dlake na jeziku opisala kako je izgledao trenutak kada je dobila prsten.

- Ma kod kuće, ono klasično. Imala sam operaciju, pa kad sam došla kući, prošao je možda jedan dan, jer prvi dan nakon laparoskopije je težak – osećaš kao da ti se vraćaju kosti celog tela, ispričala je pevačica i dodala da je njen dečko mudro sačekao sa iznenađenjem.

- On je to iskulirao taj prvi dan jer sam bila katastrofa. Dva-tri dana kasnije, kad smo došli kući, čekalo me je cveće, ušli smo u sobu i on me je zaprosio.