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Zlata Petrović važi za jednu od najatraktivnijih pevačica sa estrade, a danas slavi 64. rođendan.

Pevačica je dokaz da su godine samo broj, te su se mnogi iznenadili kada su saznali koliko zapravo ima godina.

Zlata sa svojim sinovima

Sinovi Zlate Petrović javno su majci čestitali rođendan, a pratioce na društvenim mrežama posebno je obradovala zajednička fotografijaJovana Pejića i njegovog brata Mikija Dudića na kojoj poziraju sa pevačicom.

Foto: Printscreen

- Srećan rođendan, majko - pisalo je u opisu fotografije.

Život

Zlata Petrović rođena je u Beogradu pre 64. godine. Iako je uvek nasmejana, iza osmeha se krije bolna životna priča.

Odrastala je u skromnoj porodici u selu Grabovac blizu Obrenovca, a jednom prilikom je govorila o svom detinjstvu.

- Ne mogu da kažem da nismo imali novca, jer je majka pevala, očuh je svirao, ali isto tako, dešavalo se da jedan dan imamo džak para, a da već sutra, recimo, nemamo šta da jedemo. Nažalost, majka se kockala. Kažu da se najinteligentniji ljudi obično odaju porocima, tu nekako pronalazim utehu. Ona je u svemu bila najbolja. U kući, na njivi, u kafani… Bila je nenormalno lepa. Njena transformacija me je oduvek oduševljavala. To je kao kad gledaš neki film u kom ti se pojavljuje neka žena iz njive, raspojasana i prljava, a već za pola sata je vidiš našminkanu od glave do pete i ispred sebe imaš lepoticu. Tada nije bilo mikrofona i pojačala, nego se pevačica popne na sto i peva. Sve to je činilo nju, ali očigledno je u sebi nosila i tu sklonost ka porocima - govorila je Zlata za domaće medije, a prenosio je Svet svojevremeno.

1/14 Vidi galeriju Zlata Petrović Nekad Foto: Printscreen, printscreen YT, Printscreen/Instagram

Udata sa 14 godina za čoveka koga nije volela

Ipak, ulazak u tinejdžersko doba za nju je značio značajnu prekretnicu i naglo odrastanje. Na nagovor i pritiskanje roditelja, udata je sa samo 14 godina za čoveka kojeg nije volela. Već sa 16 godina počela je da peva po kafanama i shvata da je to njen životni poziv, ali u to vreme otkriva i da je trudna i odlučuje se na abortus.

1/12 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Printscreen

- Bila sam u četvrtom mesecu, stomak je već počeo da mi raste. Posle deset dana moljakanja uspela sam da ubedim mamu da abortiram. Neka mi Bog oprosti, to je moj najveći greh koji decenijama nosim. Ali niko nije hteo da mi uradi kiretažu zbog toga što je dete već bilo živo u mom stomaku. Jedva sam našla doktora u Ljigu koji je pristao da mi to uradi bez bojazni da će ga uhapsiti, pošto je to bilo nezakonito. Nisam razmišljala da li ću se kajati jer mi je samo bilo u glavi da se rešim deteta i skinem teret sa grbače. Naživo su me sekli kad su mi radili kiretažu, a ja sam sa tog stola uveče otišla da pevam! Sela sam sa majkom u autobus za Beograd, a potom za Milorce, mesto u kom sam tog istog dana imala nastup - pričala je pevačica jednom prilikom.