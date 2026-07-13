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Organizacioni odbor "Ljeta u gradu 2026" Grada Zavidovići, nakon obavljenih konsultacija doneo je odluku da otkaže koncert Alena Islamovića, planiran u okviru ove manifestacije, prenose bosanski mediji.

Odluku su doneli nakon vesti da je pevač Alen Islamović nastupao u Kraljevu na dan sećanja na žrtve u Srebrenici.

Iz Grada Zavidovići saopštili su da koncert Alena Islamovića, održan 11. jula u Kraljevu, na dan obeležavanja godišnjice zločina u Srebrenici u Bosni i Hercegovini, smatraju neprihvatljivim i duboko neprimerenim.

1/8 Vidi galeriju Alen Islamović nekad i sad Foto: Printscreen, Live Production, Kurir Televizija

"Smatramo da mu tu nije mesto"

Oni su dodali da zbog poštovanja prema žrtvama, a zbog neprimerenog postupka Islamovića, pevaču nije mesto na manifestaciji koju organizuje Grad Zavidovići.

Dodali su da, iz poštovanja prema žrtvama, njihovim porodicama i vrednostima koje Grad Zavidovići neguje, smatraju da Alenu Islamoviću nakon takvog postupka nije mesto na manifestaciji čiji je pokrovitelj grad. Istakli su i da je njihova obaveza da čuvaju dostojanstvo sećanja na žrtve i pokažu da postoje vrednosti od kojih neće odustati.

Na kraju su istakli da će, o novom izvođaču koji će nastupiti umesto Alena Islamovića, javnost blagovremeno obavestiti u narednim danima.