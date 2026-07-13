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Dragomir Despić Desingerica u moru nastupa u Crnoj Gori, doživeo je nezgodu. Reper je u svom stilu krenuo ka publici kako bi izveo svoj novi performans sa nekim iz publike, ali ovoga puta do toga nije došlo.

Desingerica je u trenurtku kada je hteo da dođe do momka iz publike, naslonio nogu na zvučnik, a zvučnik nije mogao da izdrži taj pritisak pa je pao.

Samo zahvaljujući brzoj reakciji, muzičar je uspeo da zadrži ravnotežu i izbegne pad pred posetiocima. Iako je izbegao teži scenario, Desingerica je ipak zadobio ogrebotinu na nozi, koju je kasnije i pokazao.

Reper se našalio na račun nezgode i pokazao ranu koja mu je ostala kao uspomena, uz reči:

"Bajo, umalo sam slomio nogu".- izjavio je Despić

Novi performans: Šišanje publike

Na najnovijem snimku vidi se i kako šiša fana na bini mašinicim, a potom i renda kačkavalj na publiku.

Desingerica je i ranije privlačio pažnju neobičnim idejama na koncertima. Na pojedinim nastupima pripremao je hranu za publiku, delio palačinke i izvodio performanse koji su redovno izazivali podeljene reakcije.

1/6 Vidi galeriju Desingerica ošišao fana Foto: Printscreen/Instagram

Njegov način nastupanja već duže vreme izaziva polemike. Dok deo javnosti smatra da je reč o promišljenom načinu da skrene pažnju na sebe i svoje nastupe, drugi ističu da upravo nepredvidivost i pomeranje granica predstavljaju njegov zaštitni znak.

Jedno je sigurno – svaki novi nastup Dragomira Despića postaje tema na društvenim mrežama, a njegove ideje, bez obzira na to da li izazivaju oduševljenje ili kritike, retko prolaze nezapaženo.