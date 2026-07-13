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Andrija Bajić, legenda narodne muzike, koji je preminuo 7. jula, može da počiva u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Njegova udovica Mala Cana danas je imala sastanak na Novom groblju, povodom sahrane svog muža Andrije. Ona je potvrdila da je bila na sastanku, kao i da će sigurno pokojni Andrija biti sahranjen u Aleji.

Kada je upitana da li se zna kada je sahrana, otkrila je da nema nikakve informacije o tome, da nije dobro zdravstveno i da je sve ovo preteško za nju.

- Ne zna se ništa oko datuma, ali će sigurno biti u Aleji. Bila sam danas na sastanku, dogovarali smo neke detalje. Nije mi dobro. Zdravstveno mi nije dobro, ne mogu, sve je ovo za mene preteško. Žalim svog supruga - kazala je Mala Cana.

1/35 Vidi galeriju Andrija Bajić komemoracija Foto: Stefan Stojanović/Mondo

Mala Cana nije sama u Beogradu, već ima podršku prijatelja i kolege, a danas je sa njom na sastanku bio i misteriozni muškarac.

Taj muškarac je njen kolega i drug Nikola Bjelogrlić.

- Sa mnom je moj kolega, naš član odbora, moj Nikola Bjelogrlić. On je stalno sa mnom. Nikola je veliki naš prijatelj i dosta mi pomaže oko svega, jer ja ne mogu da pohvatam sve, ne znam Beograd, ne znam gde bi trebalo da idem, šta sve da radim... Vozim automobil, ali nisam u mogućnosti da trenutno vozim jer se ne osećam dobro. Ne vozim kako zbog svoje bezbednosti, tako i zbog bezbednosti građana. Ne daj Bože da mi pozli za volanom! Imam podršku i hvala svima koji su uz mene - rekla je Mala Cana.