KAĆA GRUĆI POKAZALA VELELEPNO IMANJE U CRNOJ GORI: Vikendica sva od drveta, uređen voćnjak, a pogled je odmor za oči i dušu (VIDEO)
Pevačica Katarina Grujić pokazala je kako provodi slobodne dane na svom imanju u Kolašinu, a prizori koje je podelila na društvenim mrežama oduševili su njene pratioce.
Na Instagramu je objavila snimak iz drvene kuće u kojoj uživa, dok je jutro započela kafom na prostranom tremu. Sa terase se pruža pogled na netaknutu prirodu i guste krošnje.
Uz video je kratko poručila da je upravo tu njena oaza mira, a potom je pokazala i prostrano dvorište koje okružuje kuću. Na imanju se nalazi uređen voćnjak, mnogo zelenila i dovoljno prostora za potpuni beg od gradske vreve.
"Otac je iz Kolašina"
Inače, jednom prilikom Kaća je otkrila da zarađuje dodatno od iznajmljivanja ove kuće.
- Bila je to najvećim delom ideja moje rođene sestre, a ja sam odlučila da u tome učestvujemo zajedno. Naš otac je iz Kolašina, tako smo došle na ideju da napravimo vikendice - pričala je za Grand.
- Unutrašnjost je uređena u modernom stilu, ali smo ostavili i neke starinske detalje. Na zidine naše kuće je dograđen drveni deo kuće. Unutrašnjost je moderna, imamo saune, nekoliko soba za spavanje – rekla je Grujićeva.