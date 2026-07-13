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Pevačica Katarina Grujić pokazala je kako provodi slobodne dane na svom imanju u Kolašinu, a prizori koje je podelila na društvenim mrežama oduševili su njene pratioce.

Na Instagramu je objavila snimak iz drvene kuće u kojoj uživa, dok je jutro započela kafom na prostranom tremu. Sa terase se pruža pogled na netaknutu prirodu i guste krošnje.

Uz video je kratko poručila da je upravo tu njena oaza mira, a potom je pokazala i prostrano dvorište koje okružuje kuću. Na imanju se nalazi uređen voćnjak, mnogo zelenila i dovoljno prostora za potpuni beg od gradske vreve.

1/4 Vidi galeriju Kaća Grujić Foto: Printscreen/Instagram

"Otac je iz Kolašina"

Inače, jednom prilikom Kaća je otkrila da zarađuje dodatno od iznajmljivanja ove kuće.

- Bila je to najvećim delom ideja moje rođene sestre, a ja sam odlučila da u tome učestvujemo zajedno. Naš otac je iz Kolašina, tako smo došle na ideju da napravimo vikendice - pričala je za Grand.

00:19 Kaća Grujić uživa na odmoru Izvor: Instagram/katarinagrujic.dol