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Dok mnoge javne ličnosti koriste svaki trenutak da se osame, pevač Magla bendaVladan Savić pokazao je i da se van scene ponaša kao sav normalan svet.

Naš paparaco uslikao je Vladana na aerodromu u Crnoj Gori, gde je bez ikakvih posebnih zahteva ili privilegija strpljivo čekao na pisti da dođe red za ukrcavanje u avion za Beograd.

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Foto: Kurir

 Sve vreme stajao je među ostalim putnicima kao i svako drugi ko je čekao let, ne pokušavajući da privuče pažnju niti da uđe preko reda i sedne na svoje mesto.

Naravno, nije prošlo mnogo vremena pre nego što su ga ljudi prepoznali. Putnici su mu prilazili, srdačno ga pozdravljali i razmenili s njim pokoju reč, a pevač je svakome uzvratio osmehom i ljubaznim pozdravom. Neki su iskoristili priliku da mu upute komplimente za nastupe i pesme Magla benda, dok su drugi jednostavno želeli da se pozdrave s muzičarem čije hitove godinama slušaju.

Vladan Savić Foto: ATAIMAGES, Instagram

Kao što se može videti na fotografijama, Vladan nije obraćao pažnju na to što ga neko posmatra ili fotografiše. Oni koji su se zatekli na aerodromu komentarisali su da su ih posebno iznenadile njegova neposrednost i pristupačnost. Umesto zvezdanih manira, pokazao je lepo vaspitanje i srdačnost, pa je svakome ko mu se obratio uzvratio pozdrav i osmeh.

U vremenu kada se često govori o ponašanju poznatih ličnosti van svetla reflektora, ovakve scene pokazuju i drugu stranu estrade. Vladan je još jednom dokazao da popularnost ne mora da promeni čoveka i da se sasvim prirodno ponaša i kada nije na bini - kao sav normalan svet.

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Foto: Kurir

Kurir.rs

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 Vladan Magla:

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Vladan iz Magla benda u neobičnom stajlingu stigao u Beograd Izvor: MONDO/ Đorđe Milošević