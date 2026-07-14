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Jelena Karleuša je prethodnog vikenda boravila u Crnoj Gori, a ovo je bio i njen prvi nastup posle dužeg vremenskog perioda.

Publika u Budvi s Jelenom je horski pevala njenu novu baladu "Sad je sve okej", koja je zaludela ne samo njenu najverniju publiku već i mlađe fanove.

Pred nastup u krcatom klubu pop zvezda se srela i porazgovarala s voditeljem Pinka Božom Dobrišom o aktuelnim temama.

Foto: Privatna arhiva

Kuriozitet je i da je ovo bio njihov prvi intervju posle 10 godina, a Božina pitanja i Jelenini odgovori će bez sumnje postati viralni na društvenim mrežama.

- Mnogo volim Crnu Goru i nastupe ovde u Budvi. Ovde sam uvek dobrodošla. Sad je sve okej. Mnogo mi je drago što sam došla u Crnu Goru u momentu kad sam ovde prva u Jutjub trendingu. To mi je jako drago i to baš sa ovom prelepom baladom, koja nije baš nešto što je publika od mene očekivala kad je prva numera sa albuma "Enigma" u pitanju. Brže pesme stižu 14. jula. Počinjem s baladom, i to u klubu - rekla je Jelena na početku razgovora.

Božo je istakao da se Jelena vrlo retko može videti na plaži.

- Nisam bila danas na plaži. Kao i svaka prava pevačica, bila sam na jahti - rekla je pop zvezda.

1/14 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram/karleusastar

Na voditeljevu konstataciju da su mu pevačice rekle da se plaše da idu na plažu jer se boje ajkula, Jelena je imala odgovor u svom maniru:

- Pevačice je strah da ih vide u prirodi na dnevnom svetlu bez fotošopa. Ja se toga ne plašim. Ne znam koja je sad trenutno plaža "in", možda sutra. Vodi me onda tamo. Je l' se i ti skidaš u kupaći? Ja ću se skinuti, pa ćemo zajedno da plivamo da uplašimo ajkule - istakla je Karleuša.

Jelena nije znala da sutradan u Budvi nastupaju i njene koleginice Dara Bubamara i Seka Aleksić.

- Seku sam zvala da mi se pridruži danas na jahti, ali mi se nije javila. A i ona je bila na jahti? Daru nisam zvala, ali i ona ima poziv. Mogu obe zajedno - pozvala ih je pevačica.

Foto: Privatna arhiva

JK je prokomentarisala i mogući Darin dolazak u žiri "Pinkovih zvezda", ali je naglasila da za Svetlanu Cecu Ražnatović nema mesta u tom takmičenju.

- Jedna ne može da pređe sa Granda na Pink. Sori! Ona tvoja omiljena ne može. Sori! Meni ne bi to bilo interesantno, možda je tebi interesantno - aludirala je Jelena na Ražnatovićevu.

- Bitno da tebe ne boli i da smo opet u ljubavi. Dok nisam bila na Pinku, imao si neke druge favorite. Sad, hteo - ne hteo, to moram biti ja - rekla je JK.

- Kako Željko Mitrović kaže - zaključio je Dobriša.

Inače, po povratku za Beograd iz Crne Gore naša ekipa je sačekala Jelenu, a tom prilikom nam je prokomentarisala i priče da je pesma "Sad je sve okej" posvećena njenom bivšem suprugu Dušku Tošiću.

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printskrin

- Pesma je jako teška za pevanje uživo. Sinoć sam otvorila nastup s njom, pevali su horski. Ljudi su se uželeli velikih melodija, lepih melodija. Emotivno sam doživela tu pesmu. Ja sam puno suza isplakala uz ovu pesmu. Emotivno me je jako dirnulo. Nismo čak iz prve ni mogli da snimimo kako treba. Ljudi mogu da osete i veruju toj emociji. Dušku je bila posvećena pesma "Tihi ubica", a ovo je nastavak "Tihog ubice". Ima stih: "Samu sebe zavodim, od same sebe ja se razvodim", pa su to povezali s mojom životnom pričom. Ali neka to bude životna priča mnogih žena. Imaju jedno lice u kući, drugo za javnost, treće lice za svoju decu, da budu jake. Ljudi me doživaljavaju kao jaku, ali svako ko iole razume ljudsku psihu zna da moram da budem jaka u javnosti, privatno sam suprotna - rekla je JK.

Jelena kaže da su je kolege podržale kao nikada do sada.

- Kao nikada do sada su me podržale. Tu su Seka Aleksić, Indira Radić, Dragana Mirković, Jana Todorović... Milica Todorović mi je poslala privatnu poruku. Sve su se negde pronašle. Ana Bekuta mi je isto napisala divnu poruku i rekla da je izvukla pouku iz reči moje pesme. To je rešeno - zaključila je Karleuša.

1/16 Vidi galeriju Jelena Karleuša na finalu Pinkovih Zvezda Foto: Marko Karović

Kurir.rs

JK: