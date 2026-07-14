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Mitar Mirić definitivno najviše voli da kafu u gradu ispija sam. Naš paparaco je uslikao legendarnog folk pevača u jednom od najposećenijih lokala na Trgu republike, tik do Knez Mihailove ulice, a kao i uvek kad smo ga sretali, niko mu nije pravio društvo. Očigledno mu prija da uživa sam sa sobom.

Na stolu za kojim je sedeo bili su espreso i čaša vode, ono što uvek naručuje. On je listao telefon, preturao nešto po torbici i nije mario za to što ga je gotovo svaki prolaznik prepoznao.

Mitar je jedan od estradnih ličnosti kog imamo prilike često da sretnemo na određenim mestima u centru Beograda. Kad smo ga nedavno videli, svedočili smo trenutku kad su prolaznici bili oduševljeni što su sreli jednu od legendi narodne muzike. Njegova pojava nije mogla da prođe nezapaženo.

1/6 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Printscrean

Najpre stidljivo, a zatim sve glasnije, čuli su se komentari: "Legendo!" Upravo to mu je dobacio jedan stariji gospodin, dok je grupa mladih prolaznika uz osmeh uzviknula: "Kralju!" Ubrzo su se i drugi pridružili, pa je ulica makar na trenutak odisala drugačijom energijom, onom koju može da probudi samo susret s nekim ko je decenijama prisutan na javnoj sceni.

Mirić, iako vidno u žurbi, nije ostao imun na ove reakcije. Nije zastajao da daje izjave ili da se fotografiše, ali na svaku dobačenu reč je reagovao toplim, iskrenim osmehom. Pogledom je prelazio preko okupljenih, klimnuo glavom u znak pozdrava, a na licu mu se jasno videlo da mu pažnja prija.

1/5 Vidi galeriju Mitar Mirić Foto: Kurir Televizija, Nemanja Nikolic

"Mitar je zvezda, ne voli da mu svako prilazi"

Podsetimo, jednom prilikom smo posetili rodno mesto Mitra Mirića - Ugljevik, gde smo razgovarali s njegovim komšilukom i poznanicama. Tada smo u razgovoru s njima, kao i s njegovim bratom, saznali da pevač i ne voli baš mnogo da komunicira, doduše, sve zavisi od njegovog raspoloženja.

- Mitar je zvezda, ne voli baš da mu svako prilazi. Kad je dobro raspoložen i ako je veseo, hoće sa svakim da popriča. On živi od starih hitova, ponekad snimi nešto novo. Najviše mu zameram što je zaljubljive prirode. Voli žene, ali i one njega. Zaljubi se brzo i onda posle pati 10 godina, ne može tu neku da zaboravi. Voleo je lepe žene, pa posle samo problemi. Čovek je davao dve kuće u Orašju na Savi i restoran samo da mu Mitar bude zet, ali on nije hteo, otišao je s drugom ženom. Sklon je ženama i avanturama, ali dobar je čovek i pevač. Njegova supruga je lepa žena, ali imao ih je mnogo lepših. Mislim da je mom bratu trenutno najveći problem što stari. Jeste njega popularnost promenila u nekoj meri, ali najviše ga plaši što prolaze mladost i lepota. Plaši se da neće više biti lep, farba se, a sve je to zbog žena - rekao nam je tom prilikom Mirićev brat.