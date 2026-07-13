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Nakon brojnih peticija da se pevaču onemogući da snimi svoje spotove na poznatim lokacijama u Beču o čemu smo već pisali, Alex (Aleksandar Milošević) iz Beča šalje jasnu poruku kroz novu pesmu i otkriva planove za saradnju koja bi mogla da uzdrma jesen.

Aleksandar Milosević, poznat kao Alex, rođen i odrastao u Beču, ističe da mu je muzika prioritet bez kompromisa i da ga pojedine rekacije nikada nisu sputvale.

-Nije me to sputalo, dalo mi je dodatni vetar u leđa. Bavim se svojim putem, ne ugrožavam nikoga, ali kada je muzika u pitanju, tu sam bez kočnica. - kaže Alex-

Foto: IvicaStefanovic

Foto: IvicaStefanovic

Foto: IvicaStefanovic

Alex pored toga što već drugu godinu za redom strpljivo gradi svoj muzički put, u Beču već deceniju “radi o glavi” poznatim i uticajnim damama u austrijskoj prestonici.

-Moje klijentkinje uživaju dok im pevam, pa moram da prevodim tekst pesme, ali su iznenađene koliko temeljito pristupam svakom segmentu. – rekao je pevač.

Prethodni spotovi zahtevali su posebne dozvole i različite lokacije, ali to Miloseviću ne utiče na posvećenost muzici. Pored toga rešio je da kroz novu pesmu svima koji su pokušali da ga sputaju, pokloni, kako i sam kaže jednu ljubavnu pesmu.

-Odgovor kroz pesmu nije provokacija – to je iskrena ljubav prema zvuku i pričama kroz pesmu.- zaključio je pevač



Ovoga puta Alex se predstavio u nešto drugačijem zvuku pesmom "Bez kočnica" dok najavljeno je da sledi duet koji bi, kako kaže, mogao da donese novi ugao i energiju jeseni. Nema otkrivanja saradnika, ali poziva publiku da prati dalje najave.