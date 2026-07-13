- Ovim putem želim da se zahvalim celoj mojoj podršci jer je deset meseci bila uz mene. Pokazao sam hrabrost i objektivnost, ovo je moja najteža sezona. Pokazao sam da sam borac za pravdu i da se ne plašim nikoga apsolutno. Ja sam ove sezone naučio da ne biram stranu i da biram sebe, pokazao sam da ne marim za tuđe mišljenje i ne zanimaju me predrasude koje se vrte oko mene. Pozivam sve moje zdravstvene radnike da glasaju za mene. Voleo bih da me svi pamete kao hrabrog borca i neustrašivog dečka - rekao je Uroš Stanić kog su ove sezone više puta tukli.