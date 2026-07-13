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Braća Mika i Giba Vasić koja su postali poznati po učešćima u domaćim rijaliti programima pre nekoliko godina promenili su pol. Oni su priznali da su se oduvek osećali kao žene, kao i da im je promena pola donela neverovatnu sreću.

Nakon transfomacije njihov život se promenio iz korena, a sada se često oglašavaju na društvenim mrežama i pokazuju kako provode vreme. Posebno je aktivna Ana Nikolić (ime koje je uzeo Mika Vasić nakon promene pola) koja je sada podelila fotografiju sa jahte.

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Foto: Printscreen

Ana je pozirala sa čašom vina u ruci, dok su u prvo planu bili ogromni silikoni i go stomak, ali i ogroman izrez na plažnoj haljini.

Ova objava podigla je veliku buru na mrežama, a komentari i dalje ne prestaju.

Brat Mike i Gibe se protivio promeni pola

Brat Mike i Gibe Vasića otkrio je da je pronalazio i slike na kojima su tajno obučeni u žensku odeću, ali su se Mika i Giba tada pravdali majci da su te stvari zapravo od njihove sestre, odbijajući da bratu priznaju istinu.

Ana Nikolić Foto: Printscreen

Sa druge strane, nakon uspešne operacije i promene identiteta, Ivana i Ana Nikolić su istakle da se osećaju presrećno u ženskom telu. One su zamolile javnost za mir i odbile da detaljnije komentarišu porodične odnose, kao i to kako su njihovi roditelji na kraju podneli celu situaciju.

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STARS EP603 04.07.2026. Izvor: Kurir TV