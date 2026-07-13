BIO JE JEDAN OD NAJPOZNATNIJIH MUŠKARACA U NAŠIM RIJALITIJIMA, A DANAS JE PREZGODNA DEVOJKA! Objavila fotke sa jahte i zaplila društvene mreže
Braća Mika i Giba Vasić koja su postali poznati po učešćima u domaćim rijaliti programima pre nekoliko godina promenili su pol. Oni su priznali da su se oduvek osećali kao žene, kao i da im je promena pola donela neverovatnu sreću.
Nakon transfomacije njihov život se promenio iz korena, a sada se često oglašavaju na društvenim mrežama i pokazuju kako provode vreme. Posebno je aktivna Ana Nikolić (ime koje je uzeo Mika Vasić nakon promene pola) koja je sada podelila fotografiju sa jahte.
Ana je pozirala sa čašom vina u ruci, dok su u prvo planu bili ogromni silikoni i go stomak, ali i ogroman izrez na plažnoj haljini.
Ova objava podigla je veliku buru na mrežama, a komentari i dalje ne prestaju.
Brat Mike i Gibe se protivio promeni pola
Brat Mike i Gibe Vasića otkrio je da je pronalazio i slike na kojima su tajno obučeni u žensku odeću, ali su se Mika i Giba tada pravdali majci da su te stvari zapravo od njihove sestre, odbijajući da bratu priznaju istinu.
Sa druge strane, nakon uspešne operacije i promene identiteta, Ivana i Ana Nikolić su istakle da se osećaju presrećno u ženskom telu. One su zamolile javnost za mir i odbile da detaljnije komentarišu porodične odnose, kao i to kako su njihovi roditelji na kraju podneli celu situaciju.
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