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Iako su trenutno u brutalnom ratu i svakodnevno razmenjuju teške uvrede, Maja Marinković i Stanija Dobrojević nekada su bile izuzetno bliske. Otkako se Stanija uselila u Belu kuću, tenzije su dostigle vrhunac, a sukob je nedavno eskalirao do te mere da je Maja demolirala garderobu svoje nekadašnje drugarice.

Glavni razlog ovog neviđenog estradnog rata je, naravno, Stanijin bivši verenik Asmin Durdžić, sa kojim je Maja nedavno uplovila u emotivnu vezu.

Iako Marinkovićeva poslednjih dana na sve načine pokušava da predstavi Staniju u "Eliti" samo kao pukog poznanika, njen sopstveni Instagram profil je demantuje.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković i Stanija Foto: Printscreen

Naime, na Majinom nalogu i dalje postoje brojne zajedničke fotografije iz perioda kada su njih dve bile izuzetno bliske. Maja je tada Staniju "dizala u nebesa", hvalila je na sva usta i o njoj imala samo najlepše reči dok su zajedno izlazile i provodile se po Novom Sadu i Beogradu.

"U vezi si sa sutlijašicom"

Ovaj sukob je dobio potpuno novu dimenziju tokom subotnjih nominacija, kada se Stanija brutalno obratila bivšem vereniku i bivšoj prijateljici, nakon čega je Maja potpuno izgubila kontrolu i polila je vodom.

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Printscrean

Stanija u svom govoru nije štedela reči, nazivajući Asmina "dnom dna" i čovekom koji je "postao pas", a posebno ga je osudila jer je, prema njenim rečima, udario na njenu majku, brata i pokojnog oca, koji je stradao kao heroj.

- Moram da pomenem auto, koji je on meni kupio, ja sam se tog auta rešila, kontaktirala sam ljude da ga uzmu, i rešila sam se auta, otišlo je tih njegovih 50 hiljada... Rešiću se i prstena, nije ni prvi ni poslednji - izjavila je Stanija, ističući da je njena najveća pobeda to što iz svega izlazi "kao gospođa uzdignute glave".

Na kraju svog izlaganja, Stanija mu je uputila oštru poruku koja je isprovocirala Majin fizički ispad:

- Hvala ti što si mi bio prijatelj tri godine, ali to je to velika si sramota, prijatno zbogom i doviđenja, a on je u vezi sa sutlijašicom. Nakon ovih reči, Maja je skočila i zalila je vodom, čime je rat ove dve nekadašnje prijateljice dostigao tačku ključanja.

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