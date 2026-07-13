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Pevačica Mia Borisavljević i njen suprug Bojan Grujić već godinama važe za jedan od najskladnijih i najlepših parova na našoj estradi, ali malo ko zna jedan intrigantan detalj o njihovom odnosu. Iako mnogi fanovi na osnovu njihovog izgleda misle da su vršnjaci, istina je ipak malo drugačija.

Naime, atraktivna pevačica rođena je 1984. godine, dok je njen izabranik Bojan svet ugledao 1986. godine, što znači da je Mia od svog supruga zapravo starija dve godine!

Njihova filmska ljubavna priča traje više od jedne decenije, a danas uživaju u braku i ponosni su roditelji dve ćerke.

1/4 Vidi galeriju Bojan Grujić Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Zanimljivo je da je sve počelo u trenutku kada je Mia već uveliko bila poznato ime na javnoj sceni, dok je Bojan tek gradio svoju karijeru kroz popularno muzičko takmičenje "Zvezde Granda".

Sudbina je umešala prste baš kada je pevačica tražila muškog pevača koji bi pratio nju i njen bend na nastupima.

"Hemija između nas je bila od početka"

Kako su i sami priznali, varnice su odmah sevnule i neverovatna hemija postojala je od samog starta!

- Ta hemija između nas je od početka bila, ali generalno smo se poklopili i po navikama i po temperamentu. To nešto je kliknulo posle jednog zajedničkog putovanja - prisetio se jednom prilikom Bojan kroz osmeh o početku njihove romanse.

Međutim, Mia je iznenadila sve svojim direktnim priznanjem, ne krijući da je kod nje ljubav planula mnogo ranije i da je ona bila ta koja je preuzela inicijativu!

1/11 Vidi galeriju Mia Borisavljević sa Bojanom Grujićem nekad i sad Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Kod mene je bilo to ranije, da sam shvatila da sam zaljubljena! Pa sam ga samo zavela! - priznala je pevačica kroz smeh i oduševila javnost svojom iskrenošću, dok se nedavno pričalo i o spravi za vežbanje koju joj je Bojan kupio za rođendan, čime je bila oduševljena.

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