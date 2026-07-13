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Stanija Dobrojević, tokom sinoćnjeg intervjua kod Darka Tanasijevića iznela je mnošto optužbi na račun svoje bivše prijateljice Maje Marinković, te se tim povodom oglasio njen oca, Taki Marinković, kako bi dao svoj sud o onome što je ona izrekla.

Taki nikad žešće udario po Staniji

Taki se, naime, prvo osvrnuo na Stanijine uvrede koje već danima upućuje na njegov račun, govoreći za njega da je, kako kaže, matori klošar.

1/6 Vidi galeriju Taki Marinković Foto: Kurir TV, Petar Aleksić, Printscreen

- Ta klimakterična baba, ne zna više, pošto je "šutnuta" sa više strana, šta će da radi od muke, pa izmišlja kojekakve gluposti. Dajte imena ko je bio tu i ko je mene zvao, a toj pi*ki iz Novog Sada je, očigledno dala neku kintu da mene pljuje. Ona je dva meseca smišljala kako će da udari na mene i na Maju, kovala je plan za ulazak i pripremala teren, a pošto je nešto više imala sa mnom, što se tiče odnosa, vidite kako se sveti meni i Maji - rekao je Taki, a onda se osvrnuo na Stanijine navode da je Maja bacala oko na muža Ane Korać, Anastasije Ražnatović, Mie Borisavljević i drugih...

- Baba ne bira sredstvo kako bi oljagala Maju i mnogim ženama napolju uništila brak, izmišljajući kojekave budalaštine. Sećamo se u "Zadruzi 2", kada ju je Ana Korać optužila da se je*e za pare, to je ona njoj rekla u svađi...To nije istina, to su porodične žene koje imaju porodicu, a ova budaletina mrzi ceo svet, pa i ljubavne parove koji su srećni u svojim vezama. Optužuje Maju da je bila sa Pecom, a ona je s njim išla u Kinu?! I još, pravi od Maje bludnicu, a mi smo videli na malim ekranima kako nije izlazila iz Kristijanove postelje i gospodin Kristijan je javno priznao da je imao sa njom intiman odnos na Farmi, a vidimo sada i u Eliti da je nacionalista, da je ljubavnica i da je nasilnica...

"Maja je branila tog šar-peja"

Taki je otkrio da Maja nije iznela ono što joj je Stanija pričala kada je njegova ćerka ulazila u "Elitu 7".

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Pritnscreen/Instagram

- I da ne zaboravi taj šer-pej da je Maja u Eliti 7, besomučno branila tu istu Staniju i zbog nje popila 11 tužbi od Aneli i to što Maja nije htela da upotrebi neke reči koje joj je Stanija pričala u vezi nekih kriminalnih stvari, a koje se tiču Aneline porodice. Ja sam uticao na to da Maja to nikada ne iznese za crnim stolom. Čuj, kaže ona da je Maja zvala pevače, pa zar nije ona sa 20 godina bila Hju Hefnerova zečica i skidala se, u ono vreme, naga?! Pa čuli smo da ona prodaje svoje intimne fotografije za 20 dolara, gde to ima?! Toliko o toj, pod znacima navoda, moralnoj gromadi i babetini - rekao je Marinković.

O Mileni Kačavendi

1/5 Vidi galeriju Milena Kačavenda Foto: Printscreen Pink, Printscreen YouTube

- U Eliti prijatelja nema, tamo se svako bori za sebe, ja Kačavendu znam iz mlađih dana. Kačavenda se poistovećuje sa Majom jer je i ona bila mangup kao što je Maja. Maja i ona se pogledaju i kapiraju jer su beogradska deca, ona je gotivi mimo mene, bez obzira na to što se mi poznajemo od ranije - rekao je Taki.

Kurir.rs/Pink.rs