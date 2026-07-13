U ELITI POSTOJI 30 STROGIH PRAVILA, A SAMO SEDAM DANA PRE FINALA PREKRŠENO JE JEDNO OD NAJVAŽNIJIH! Evo o čemu je reč
Samo nedelju dana pred veliko superfinale rijalitija "Elita 9", tenzije u Šimanovcima dostižu vrhunac! Ni finalna nedelja ne može da prođe bez kršenja striktnih pravila, zbog čega se hitno očekuje oglašavanje produkcije televizije Pink i donošenje surovih sankcija.
Kao i svakog jutra, Veliki šef je muzikom budio zadrugare, ali su mnogi odlučili da se ogluše o to, te su nastavili da spavaju i izležavaju se.
Time su direktno udarili na osnovna pravila života na imanju "Elite".
U narednim satima očekuje se pismo u kojem će crno na belo biti saopštena imena onih koji ostaju bez dobrog dela honorara zbog ovoga.
30 strogih pravila
Podsećamo, pravila su od prvog dana jasna, a ovo je spisak od svih 30 stavki i pravila ponašanja koje učesnici moraju bespogovorno da poštuju:
U "Eliti" ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se najstrože kažnjava.
Učesnicima je apsolutno zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja.
Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju - od trenutka skidanja bubica zabranjen je razgovor, a gašenje ili ometanje mikrofona se strogo kažnjava.
Dozvoljeno je komunicirati jedino govorom; šaputanje, govor znakovima i dopisivanje je strogo zabranjeno i kažnjava se.
Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno (Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12h).
Svaki učesnik je dužan da u svakom trenutku odgovori na zahteve produkcije, a odbijanje saradnje ili vređanje članova produkcije smatra se prekršajem čiju kaznu određuje sama produkcija.
Učesnici su dužni da redovno menjaju baterije u bubicama i vraćaju potrošene organizatorima, dok je njihovo bacanje zabranjeno.
Zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju potrebe učesnika, te je potrebno samo da budu strpljivi kako bi se problem rešio.
Zabranjeno je pominjati produkciju i ljude koji rade u njoj u negativnom kontekstu, a mišljenje o njima učesnici moraju zadržati za sebe.
Pušenje je dozvoljeno isključivo napolju i u pušionici.
Skakanje u bazen i u jezero je strogo zabranjeno.
Zabranjeno je premeštanje nameštaja, njegovo uništavanje i pisanje po istom ili po zidovima.
Strogo je zabranjeno pomeranje kreveta jer su fiksirani onako kako Veliki šef misli da treba da stoje.
Svako uništavanje enterijera povlači kaznu udaranja po džepu – oduzimanjem honorara.
Skidanje bubica pre ulaska u bazen je obavezno, a sunčanje bez istih je strogo zabranjeno.
Vođa jednom nedeljno bira potrčke, dok o tri nominovana učesnika odlučuju zadrugari, gledaoci i "Odabrani".
Nominovani smeju komunicirati jedino sa vođom i ne smeju napuštati izolaciju, osim za odlazak u toalet.
Svi učesnici su obavezni da prisustvuju sastancima, čitanju pisama i emisijama.
Plivanje u jezeru je strogo zabranjeno osim kada Veliki šef to eksplicitno dozvoli.
Nasrtanje na članove obezbeđenja biće automatski kažnjeno tromesečnim honorarom.
Veš se sme sušiti samo u prostoriji predviđenoj za to ili u toaletu.
Neodlazak u zatvor na zahtev produkcije ili obezbeđenja automatski se kažnjava honorarom.
U kuću Odabranih smeju ulaziti samo oni i ovonedeljni vođa.
Odabrani moraju prisustvovati čitanju pisama u Beloj kući, ali drugi im se ne smeju pridružiti kada pismo stigne samo u njihovu kuću.
U kući Odabranih uvek je upaljen šporet.
Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva prilikom ulaska u prodavnicu.
Odabranima sleduju žetoni za pranje i sušenje veša, dok "Elita" mora da ih zasluži.
Odabrani dobijaju kafu i sredstva za čišćenje besplatno, za razliku od ostalih.
Odabrani ne plaćaju usluge u salonu lepote i imaju pravo prvenstva.
Odabrani za svaku žurku dobijaju po 500 dinara na poklon.
Ostaje da ispratimo ko će od zadrugara izvući najdeblji kraj pred samo finale i ostati praznih džepova.
Sandra je poslednja napustila Elitu 9
Podsećanja radi, "Elitu 9" poslednja je napustila Sandra Todić, koja je tom prilikom izgubila mogućnost da se bori za nagradu od vrtoglavih 100.000 evra.
Sandra se u duelu našla sa jednim od favorita "Elite 9", Majom Marinković, koja je odnela pobedu i duplirala glasove.
- Poznato je kako stvari stoje nakon što je Maja sebi duplirala glasove. Vreme je da saopštim da Sandra Todić ovog jutra napušta Elitu - rekao je Milan Milošević.
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Nakon što je Sandra napustila "Elitu" Veliki šef proglasio je 30 preostalih ukućana finalistima