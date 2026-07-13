30 strogih pravila

U "Eliti" ste ograđeni zidinama i svako napuštanje ograđenog dela se najstrože kažnjava.

Učesnicima je apsolutno zabranjen razgovor sa ljudima iz obezbeđenja.

Učesnici moraju da nose svoje bubice stalno, sem kad legnu uveče da spavaju - od trenutka skidanja bubica zabranjen je razgovor, a gašenje ili ometanje mikrofona se strogo kažnjava.

Dozvoljeno je komunicirati jedino govorom; šaputanje, govor znakovima i dopisivanje je strogo zabranjeno i kažnjava se.

Spavanje u toku dana je strogo zabranjeno (Odabranima je spavanje dozvoljeno do 12h).

Svaki učesnik je dužan da u svakom trenutku odgovori na zahteve produkcije, a odbijanje saradnje ili vređanje članova produkcije smatra se prekršajem čiju kaznu određuje sama produkcija.

Učesnici su dužni da redovno menjaju baterije u bubicama i vraćaju potrošene organizatorima, dok je njihovo bacanje zabranjeno.

Zaposleni u produkciji u svakom trenutku čuju potrebe učesnika, te je potrebno samo da budu strpljivi kako bi se problem rešio.

Zabranjeno je pominjati produkciju i ljude koji rade u njoj u negativnom kontekstu, a mišljenje o njima učesnici moraju zadržati za sebe.

Pušenje je dozvoljeno isključivo napolju i u pušionici.

Skakanje u bazen i u jezero je strogo zabranjeno.

Zabranjeno je premeštanje nameštaja, njegovo uništavanje i pisanje po istom ili po zidovima.

Strogo je zabranjeno pomeranje kreveta jer su fiksirani onako kako Veliki šef misli da treba da stoje.

Svako uništavanje enterijera povlači kaznu udaranja po džepu – oduzimanjem honorara.

Skidanje bubica pre ulaska u bazen je obavezno, a sunčanje bez istih je strogo zabranjeno.

Vođa jednom nedeljno bira potrčke, dok o tri nominovana učesnika odlučuju zadrugari, gledaoci i "Odabrani".

Nominovani smeju komunicirati jedino sa vođom i ne smeju napuštati izolaciju, osim za odlazak u toalet.

Svi učesnici su obavezni da prisustvuju sastancima, čitanju pisama i emisijama.

Plivanje u jezeru je strogo zabranjeno osim kada Veliki šef to eksplicitno dozvoli.

Nasrtanje na članove obezbeđenja biće automatski kažnjeno tromesečnim honorarom.

Veš se sme sušiti samo u prostoriji predviđenoj za to ili u toaletu.

Neodlazak u zatvor na zahtev produkcije ili obezbeđenja automatski se kažnjava honorarom.

U kuću Odabranih smeju ulaziti samo oni i ovonedeljni vođa.

Odabrani moraju prisustvovati čitanju pisama u Beloj kući, ali drugi im se ne smeju pridružiti kada pismo stigne samo u njihovu kuću.

U kući Odabranih uvek je upaljen šporet.

Odabrani učesnici imaju pravo prvenstva prilikom ulaska u prodavnicu.

Odabranima sleduju žetoni za pranje i sušenje veša, dok "Elita" mora da ih zasluži.

Odabrani dobijaju kafu i sredstva za čišćenje besplatno, za razliku od ostalih.

Odabrani ne plaćaju usluge u salonu lepote i imaju pravo prvenstva.

Odabrani za svaku žurku dobijaju po 500 dinara na poklon.

Ostaje da ispratimo ko će od zadrugara izvući najdeblji kraj pred samo finale i ostati praznih džepova.