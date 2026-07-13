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Milanče Radosavljević još jednom je pokazao da se o njemu i njegovim koncertima govori više nego ikada.

Nakon istorijskog prvog solističkog koncerta na Tašmajdanu, koji je izazvao pravu buru širom Srbije i regiona, legendarni pevač ponovo je uzburkao emocije svojih obožavalaca.

Koncert održan 3. jula ostaće upamćen kao jedno od najemotivnijih muzičkih večeri poslednjih godina. Publika je danima delila snimke i utiske, a društvene mreže bile su preplavljene komentarima i željama da se ovakav spektakl ponovi.

Milanče Radosavljević oborio rekord

1/5 Vidi galeriju Nakon spektakularnog koncerta na kojem je hiljade ljudi uživalo u njegovim pesmama i emociji koju je preneo sa bine, pevač Milanče Radosavljević obratio se medijima vidno emotivan i potresen utiscima večeri. Foto: Kurir

Na zahtev publike ubrzo je zakazan i drugi koncert, koji će biti održan 29. avgusta na Tašmajdanu.

Međutim, interesovanje je nadmašilo sva očekivanja – sve ulaznice rasprodate su za manje od osam sati, čime je još jednom ispisana istorija kada je reč o prodaji karata za koncerte na ovoj beogradskoj pozornici.

Milanče za verne fanove ima jedno važno pitanje

Da euforija ne jenjava, potvrđuje i Milančetova najnovija objava na Instagramu. Obratio se svojim pratiocima emotivnim rečima, zahvalio im na ogromnoj podršci i otkrio da su mu prethodnih dana stigle hiljade poruka ljudi koji nisu uspeli da dođu do ulaznica

za drugi koncert.

„Dragi moj narode, draga deco, i dalje ne mogu da verujem da je drugi koncert na Tašmajdanu rasprodat za samo osam sati. Hiljade poruka stigle su mi ovih dana. Mnogi od vas kažu da nisu uspeli da kupe karte jer su se veoma brzo rasprodale. Ja sada za vas imam samo jedno pitanje – da li ste za Tašmajdan 3? Hvala vam na svemu. Zauvek vaš, Milanče Radosavljević“, napisao je pevač.

Objava je za kratko vreme izazvala lavinu reakcija. Komentari podrške ne prestaju da pristižu, a publika gotovo jednoglasno poručuje da želi i treći koncert.

Sudeći po interesovanju koje vlada za Milančeta Radosavljevića, čini se da njegova priča na Tašmajdanu još nije završena.