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Proslavljeni fudbaler Peđa Mijatović nedavno je otvoreno pričao o raspadu svog braka sa Elenom Karić, ističući da je njihova zajednica zapravo bila pogrešan potez. Elena je imala samo 19 godina kada se udala za Peđu tokom devedesetih godina prošlog veka.

Peđa je nedavno priznao da je brak sa Elenom bio greška, koju ne bi ponovio.

1/4 Vidi galeriju Proslavljeni fudbaler Peđa Mijatović nedavno je otvoreno pričao o raspadu svog braka sa Elenom Karić Foto: Kurir Sport, Damir Dervišagić, Sonja Spasić, Sonja Spasić, Nemanja Nikolić

- Ne znam da li sam slomio srce mnogim ženama, mislim da nisam. Obično se fudbaleri zbog načina života i brzog sazrevanja, obično se odluče na taj korak ženidbe i stvaranja porodice vrlo mladi. To je bio slučaj sa mnom. Oženio se dobio dete i fokusirao se na karijeru. Možda da mogu ponovo da se vratim, verovatno ne bih napravio nešto slično. Ali to je tada bilo potpuno normalno i kad analizirate sve neke bivše fudbalere tog mog doba, onda je to manje-više isto - 21, 22, 23 godine, klinci koji su fokusirani na fudbal, ožene se mladi, gomila od njih napravi grešku, kao što sam napravio ja, pa se razvedu, pa svašta nešto, ali to je normalno za fudbalera tih godina - rekao je iskreno Peđa, a onda otkrio detalje razvoda braka sa Elenom.

1/8 Vidi galeriju Elena Karić fotka nekad i sad Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages, Sonja Spasić

- Iz ove perspektive mislim da je bila greška, jer sam se posle šest-sedam godina razveo. Svaki razvod shvatiš da si pogrešio. Tada nisam znao da je greška, ali iz ove perspektive kažem da je greška i to tako treba shvatiti, nikako drugačije. Ne samo što si mlad, nego te i profesija navodi da ne možeš da se koncentrišeš da si tu. Ja sam bio fanatik, došao sam u Partizan, imao tih šest meseci krize, i moj fokus je bio da budem ono što se od mene očekuje i on da tu nema prostora za neke druge stvari. I kad vam neko nešto predloži, po difoltu kažem važi, ali nisi koncentrisan na to, fokus je bio fudbal - rekao je Peđa za "Unu".

Posle Elene oženio nestvarnu lepoticu, koja govori 5 jezika

Podsetimo, posle braka sa dizajnerkom enterijera Elenom Karaman Karić, proslavljeni fudbalski as Peđa Mijatović se skrasio pored prelepe Anete.

Proslavljeni fudbaler Peđa Mijatović i Aneta u braku su dobili tri ćerke Nađu, Ninu i Lolu, a Mijatović neretko ističe da je njegova suprug veoma jaka, hrabra i inteligentna žena koja ga u svemu prati u životu.

1/8 Vidi galeriju Aneta Mijatović, žena Peđe Mijatovića, prava je bomba Foto: ATA images

Aneta je bivša manekenka, a sada se bavi dizajnom enterijera. Diplomirala je urbanizam i prostorno planiranje na Univerzitetu u Beogradu i govori čak pet jezika.