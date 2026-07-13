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Regionalnu pop zvezdu Milicu Pavlović godinama unazad bije glas da svoje partnere krije od očiju javnosti, uprkos tome što u medijima govori da nema dečka.

Kako bismo saznali da li je to zaista tako, uputili smo se u njen komšiluk, jer kako kažu - komšije najbolje znaju šta se krije iza zatvorenih vrata.

Mlada pevačica živi u jednom luksuznom kompleksu gde je pre nekoliko godina kupila stan, a njene komšije tvrde da je Milica omiljena u kraju.

-Mnogo je volimo. Uvek je kulturna, ljubazna, svima se javlja i iskreno da vam kažem, svi slušamo njen novi album. Ne samo zato što nam je komšinica, nego je odličan - rekla nam je devojka koju smo zatekli ispred kafića u ovom skupocenom kompleksu.

Na pitanje da li viđa Pavlovićevu, te ima li istine u tome da krije dečka, rekla nam je:

-Ma, kakav dečko. Ona vam ima akciju svakog jutra i svake večeri. Kupila je jednog preslatkog psa, mislim da je u pitanju ženka i to vrlo nestašna i radoznala. Bude mi zabavno kada je vidim da trčkara za njom, a pre nekoliko dana sam videla da je tu u parku bila sa dreserom koji joj je pomagao. Tako da verujem da za dečka nema vremena, što zbog nastupa, a sada i zbog kućnog ljubimca - rekla nam je ona kroz osmeh.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Kurir

I baš kada smo planirali da nastavimo dalje, nekoliko metara pred nama, ugledali smo Milicu. Bila ne ležerno obučena, bez trunke šminke na licu i sa povocem u rukama. Društvo joj je pravila pudlica Ru kojoj je pevačica dala ime po junakinji serije Euforija.

Mala "devojčica" je sve vreme skakutala pored gazdarice i bila je neumorna, pa je nakon pola sata, Milica popustila i sela na trotoar, uzela Ru u ruke i razgovara sa njom. Da li joj je pevala Caku ili pak pokušavala da je dresira nekom drugom metodom, nismo uspeli da čujemo.

Da dečka zaista nema na vidiku, imali smo priliku da se uverimo, pa samim tim i razočaramo sve one koji joj priželjkuju ili "prišivaju" partnera.

No, iako joj na ljubavnom polju možda ne cvetaju ruže, na poslovnom to nije slučaj.

Pop zvezda je pre nešto više od dve nedelje objavila šesti po redu album pod nazivom "Caka" koji obara sve rekorde slušanosti.

Novi projekat broji skoro 20 miliona pregleda na njenom zvaničnom kanalu "Senorita music", a veliki broj pesama je i dalje na trending listama kako u Srbiji, tako i u regionu.

Filmski spot za numeru sa istoimenog albuma, kao i ekranizacija pesme "Ti me nerviraš" glavna su tema na društvenim mrežama, pa tako Pavlovićeva dobija samo pohvale za inovativnost i činjenicu da se takva produkcija i ideja još uvek nisu realizovale u našoj zemlji, ali ni susedskim državama.

Muzička zvezda imala je dva spektakularna koncerta nakon izlaska albuma, jedan u Apatinu, a drugi u Biogradu na moru, gde se uverila da je svaka pesma dobila zeleni karton od publike koja je uglas pevala nove hitove kao što su: Caka, Ti me nerviraš, Kleo, Ej ti moja, Veze bezveze i druge.

Deluje da za Milicu nema zime s obzirom na to da je njen album tema broj jedan, a nastupi po Srbiji i regionu se samo nižu.

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